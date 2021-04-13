Эпидемиолог назвал необходимый для создания вакцины от новых мутаций COVID срок

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что для создания вакцины от новых мутаций коронавируса нужно не более двух месяцев.

«Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины – это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы создать вакцину против принципиально нового штамма коронавируса, передает ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что риск повторного занесения коронавируса и роста числа заболевших все еще сохраняется в каждой стране, так как выявляемые новые штаммы COVID-19 могут иметь повышенную скорость распространения.