Байден решил не менять назначенного Трампом посла в России

Глава американского государства Джо Байден пока не собирается заменять кем-то Джона Салливана на должности посла в России, сообщили источники в Белом доме.

По мнению Байдена, это окажет успокаивающее влияние на ситуацию, учитывая, что США собираются усиливать санкционное давление на Москву, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Салливан был назначен на должность посла в Москве предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Сенат США утвердил Салливана на должности посла в РФ в декабре 2019 года. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана.