 

TVE – в Китае признали невысокую эффективность своих вакцин

13.04.2021, 0:42, Новости дня
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Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу признал невысокую эффективность китайских вакцин, передаёт TVE. Теперь в Поднебесной пытаются найти способ решить эту проблему, например, за счёт применения третьей дозы препарата.

МАВИ ДОНЬЯТЕ, корреспондент TVE в Пекине: Источником новости о том, что Китай признал невысокую эффективность своих вакцин, стал конгресс экспертов. В частности, об этом заявил не кто иной, как директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (КНР. — ИноТВ) Гао Фу.

Однако в этой новости нужно кое-что пояснить. По имеющейся информации, у вакцины корпорации Sinopharm эффективность составляет где-то 79,3 процента, а у Sinovac — 50 процентов. Но эти низкие по сравнению с европейскими и американскими вакцинами показатели отнюдь не означают, что данные препараты не генерируют антитела.

Сейчас планируется выяснить, можно ли повысить их эффективность за счёт добавления третьей дозы к уже применяемым двум или за счёт смешения вакцин. По поводу последнего в международном научном сообществе ведутся споры, однако причина тут совсем другая — стремление минимизировать возможные побочные эффекты от некоторых вакцин.

Двадцать дней назад нам здесь поставили первую дозу вакцины от компании Sinopharm. Нам также сказали, что проходить повторную вакцинацию другим препаратом будет опасно ещё как минимум в течение полугода.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2021 года.



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