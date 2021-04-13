Вести – долги украинцев за ЖКХ будут выбивать радикальными методами

Из-за того что украинцы всё чаще отказываются платить за услуги ЖКХ, власти рассматривают сразу несколько способов взыскания долга, среди которых — лишение должников права управлять авто и выезжать за границу. Однако, как пишут «Вести», в украинском Минюсте предупредили, что после окончания карантина забрать за коммунальные долги смогут даже последнее жильё.



Reuters

Украинцы всё чаще отказываются платить за услуги ЖКХ. Как пишут «Вести», только за последний год долг населения увеличился на четверть. Среди мер, которые рассматривают, — лишение должников права управлять авто и выезжать за границу. Кроме того, как предупредили в Минюсте, после карантина забрать за коммунальные долги смогут даже последнее жильё.

Как отмечает издание, по данным Госстата, на конец февраля украинцы совокупно задолжали поставщикам услуг 82,1 миллиардов гривен. Для сравнения, годом ранее долги были на 15 миллиардов меньше. При этом в последние месяцы динамика только ухудшилась.

Как рассказал «Вестям» глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при киевском горсовете Олег Попенко, важна не столько сумма долга, сколько темпы увеличения задолженности.

«В феврале 2020 года было начислено 19,8 миллиарда, а заплатили 19,6 миллиарда, в феврале же этого года начислили 27,3 миллиарда, а заплатили всего 24,9 миллиарда. То есть неплатежей намного больше. А если мы посмотрим последние три месяца — ноябрь, декабрь и январь, то увидим полную катастрофу. Например, в ноябре было начислено 22 миллиарда, а заплатили 11 миллиардов. В декабре начислено 28 миллиардов, а заплатили 20,3 миллиарда. В январе начислили 30,8 миллиарда, а заплатили 23,9 миллиарда гривен. Таких неплатежей не было никогда раньше», — уверяет Попенко.

Недоумевает и первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«В январе долг прирос на 8 миллиардов, а в феврале — только на 1,5 миллиарда. И в чём причина? Почему в январе не платили, а в феврале начали платить? У меня чёткого ответа на этот вопрос нет. Я думаю, что имеет место психологический фактор и недоверие людей ко всем этим «рыночным ценам». Может быть, в январе люди испугались «рыночных цен» на газ, а потом их успокоили. Всё это нужно очень серьёзно анализировать, иметь статистику, проводить опросы. То, что проблема есть, это однозначно. Но власть, к сожалению, не хочет её замечать», — говорит «Вестям» Кучеренко.

Тем не менее закрывать глаза становится с каждым годом всё сложнее. Ведь, как предупреждает Попенко, такая ситуация чревата, как ни странно, ещё большим ростом коммунальных тарифов.

«Нужно понимать одно: те, кто оказывает коммунальные услуги, разницу неплатежей закладывают в последующие тарифы. У нас именно такая система формирования тарифов», — говорит Попенко.

Помимо этого очевидно, что чем меньше поставщики услуг получают денег за оказанные услуги, тем меньше они могут вложить в ремонт и модернизацию коммунальных систем, что приводит к частым порывам сетей. А в исключительных случаях — и к отключениям предприятий теплокоммунэнерго — то есть целых городов от поставок газа. Однако что делать с этой проблемой, не знают даже в Верховной раде. Как говорит «Вестям» Кучеренко, быстрого решения не будет.

«Простить нельзя, потому что это несправедливо, и остальные перестанут платить. Реструктуризировать? Тут тоже получается, что тех, кого прореструктуризировали, — прокредитовали. То есть те, кто платил, прокредитовали тех, кто не платил. Насколько это социально справедливо, решайте сами. Но что с этим делать, я вас уверяю, сегодня вам не скажет никто», — говорит «Вестям» Алексей Кучеренко.

Наращивание задолженностей происходит на фоне ужесточения условий взыскания долгов. Так, например, на днях Минюст издал разъяснение, в котором детально расписал, какие санкции могут применяться к должникам за услуги ЖКХ. А именно: взыскание пени, прекращение предоставления коммунальных услуг, а также взыскание жилья. Более того, если долги превышают 20 размеров минимальной заработной платы, что на сегодняшний день составляет 120 тысяч гривен, то выселить могут даже из единственного жилья. Этому, правда, предшествует обращение поставщика коммунальных услуг в суд, а сам факт задолженности не является основанием для выселения.

В случае же если суд станет на сторону поставщика, то он обращается в исполнительную службу, которая открывает производство и начинает взыскивать имущество. В первую очередь — денежные средства должника, а в случае отсутствия их или нехватки — движимое, а затем недвижимое имущество.

В то же время, как уточняет «Вестям» адвокат Иван Либерман, чтобы поставщики услуг могли претендовать на ваше имущество, долг на сумму больше 120 тыс. должен быть перед одним поставщиком, а не в комплексе. Только тогда он может подать в суд и претендовать на наложение ареста на недвижимость. А вдобавок поставщики отдельно ещё могут обратиться в суд с требованием вынести ограничение на выезд за границу. Правда, согласно принятому в марте этого года закону, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены все меры применять запрещается.

Тем не менее, отмечает издание, нет сомнений, что после окончания карантина исполнительные производства начнутся с новой силой.

«И раньше поставщики услуг активно подавали в суды, требуя наложить арест на движимое имущество. Это давало возможность зайти в квартиру или дом, проводить опись. Люди, естественно, переживали и пугались. Тогда это было больше как устрашение. Но и сумма была меньше — на уровне 60 тысяч гривен. А теперь, когда планку подняли до 120 тысяч, то этой суммы вполне хватит, чтобы одним махом описать всё движимое имущество, которое, как правило, оценивается по заниженным ценам, а остатка долга будет достаточно, чтобы наложить арест ещё и на недвижимость, которая в дальнейшем быстро продаётся», — заявил «Вестям» Либерман.