Новое об апноэ во сне: его лечение снижает риск деменции



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Обструктивное апноэ во сне (ОАС) – распространенное нарушение, которое развивается, когда мышцы горла расслабляются и блокируют дыхательные пути во время сна. Оно характеризуется часто прерывающимся сном и недостатком кислорода в крови. ОАС связано с риском развития различных болезней, включая когнитивные нарушения.

Известно, что риск развития ОАС увеличивается с возрастом. Предполагается, что многим людям, которые страдают от него, диагноз не ставят, при этом ученые считают, что указанное состояние есть у 56% жителей США старшего возраста.

Ранее исследования показывали, что ОАС связано со снижением когнитивных способностей, развитием легких когнитивных нарушений и деменции. При этом ни одна научная работа не давала ответа на вопрос, снижается ли риск деменции, если ОАС вовремя диагностировать и лечить.

Когнитивные функции. Что это такое и когда они нарушаются

Нарушения когнитивных способностей – одна из самых актуальных медицинских проблем нашего времени. Эти функции психики страдают при деменции, распространенность которой постоянно растет. Разбираемся, что такое когнитивные функции, как могут выглядеть их нарушения, как их диагностируют.

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В новом исследовании ученые проанализировали данные о более, чем 50 тысячах людей в возрасте 65 лет и старше, у которых было диагностировано ОАС. Они сравнили риск развития деменции у людей, которые не лечились и тех, кто проходил лечение методом постоянного положительного давления в дыхательных путях.

Постоянное положительное давление в дыхательных путях – метод лечения, при котором пациенту во время сна проводят искусственную вентиляцию легких.

Исследование показало, что лечение снижает риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, на 22%, и легких когнитивных нарушений – на 18% в течение ближайших 3 лет. Наилучшее действие наблюдалось у пациентов, которые строго следовали назначениям врача.

«Если между лечением ОАС и риском деменции есть причинная связь, как свидетельствуют наши данные, диагностика и эффективное лечение могут играть ключевую роль в когнитивном здоровье пожилых людей», ‑ сказала Тиффани Брейли (Tiffany J. Braley) из Мичиганского университета, соавтор исследования.