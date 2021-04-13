 

В Подмосковье врачи не смогли спасти надышавшегося газом подростка

13.04.2021, 0:34, Разное
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Двое подростков в подмосковных Бронницах сидели у гаражей и вдыхали газ из баллонов для заправки зажигалок, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Оба практически одновременно лишились сознания. Когда же один из них очнулся, то увидел, что его товарищ не подает признаков жизни. Мальчик попытался привести друга в чувство сам, а затем, потерпев в этом неудачу, вызвал медиков. Врачам оставалось лишь констатировать смерть несовершеннолетнего. Теперь по факту произошедшего проводится проверка.



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