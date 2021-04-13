 

Юный спортсмен впал в кому после неудачного прыжка

13.04.2021, 0:34, Разное
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12-летнему спортсмену из Казани потребовалась срочная помощь врачей после неудачного прыжка на соревнованиях в Москве. Мальчик прыгал в бассейне спортивного комплекса ЦСКА и ударился о бетонную вышку головой, передает телеканал “360”. Пострадавшего оперативно доставили в клинику, где им занялись врачи. После операции он был введен в состояние медикаментозной комы.



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