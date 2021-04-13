Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли

В странах, которые одобрили российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса, проживает 3 млрд человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

РФПИ подтвердил, что Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину. Указывается, что «Спутник V» – «одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии». Общее число жителей государств, которые одобрили российскую вакцину, составляет «40% населения планеты», передает РИА «Новости».

При этом Индия является ведущим производственным хабом для вакцины. Соглашения о выпуске вакцины заключены с Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Отмечается, что по числу одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Напомним, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».