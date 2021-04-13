 

Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли

13.04.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В странах, которые одобрили российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса, проживает 3 млрд человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

РФПИ подтвердил, что Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину. Указывается, что «Спутник V» – «одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии». Общее число жителей государств, которые одобрили российскую вакцину, составляет «40% населения планеты», передает РИА «Новости».

При этом Индия является ведущим производственным хабом для вакцины. Соглашения о выпуске вакцины заключены с Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Отмечается, что по числу одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Напомним, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / NoonPost – пандемия укрепляет альянс России и Китая против Запада

24.03 / Рудьковский: Когда я был в России, меня пытались вербовать

10.12 / Нацсовет проверит телеканал “НАШ” после эфира с представителем боевиков “ЛНР”

04.01 / Юрист оценил сроки принятия решения по обжалованию отказа в экстрадиции Ассанжа

21.07 / Исследовано влияние медитации на здоровье сердца

23.03 / Названы предварительные причины гибели ребенка под лавиной в Хибинах

03.02 / Определен конструктивный облик новой ракеты для ЗРК «Тор-М2»

23.07 / Lexus выпустит особую версию кроссовера NX 300h F Sport Black Line Special Edition

06.11 / Против штаба Трампа начали расследование в США

17.08 / Суд арестовал имущество Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика