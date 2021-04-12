 

ЛIГА.net – Зеленский запросил переговоры с Путиным, но не получил ответа

12.04.2021, 23:50, Новости дня
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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский президент запросил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения обострения в Донбассе. Однако, как пишет «ЛIГА», Мендель добавила, что Киев пока не получил ответа и очень надеется, что это не является отказом от диалога.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения обострения в Донбассе, однако пока не получил ответа. Как передаёт «ЛIГА», об этом сообщила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. 

«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала Мендель.

Также, по её словам, РФ сосредоточила 40 тыс. военнослужащих на восточной границе Украины и ещё 40 тыс. — в Крыму. 

Как напоминает издание, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о стягивании российских войск к украинской границе. По данным украинской разведки, «Россия готовит провокацию для нового вторжения». 

 



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