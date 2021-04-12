 

СТРАНА – Зеленский заявил, что без вклада Украины Гагарин не полетел бы в космос

12.04.2021, 23:50, Новости дня
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Владимир Зеленский заявил, что первый полёт человека в космос был бы невозможен без вклада Украины, поскольку украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. Как пишет «СТРАНА», в посте по случаю Дня космонавтики, опубликованном в Facebook, украинский президент также добавил, что Украина сегодня занимает достойное место среди участников клуба космических держав, а украинские специалисты «продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций».


Reuters

Владимир Зеленский заявил, что первый полёт человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, был бы невозможен без вклада Украины. Как пишет «СТРАНА», об этом украинский президент написал в посте по случаю Дня космонавтики, опубликованном в Facebook.

«Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полёт человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчётам учёные добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них всё получилось», — написал Зеленский. 

Как отмечает издание, Зеленский также добавил, что сейчас Украина входит в «клуб космических держав и занимает достойное место среди 13 его участников», а украинские конструкторы «продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций».



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