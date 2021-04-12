StarTribune – очередное убийство темнокожего спровоцировало новые протесты против полиции в США

В американском городе Бруклин-Сентер вспыхнули новые протесты на фоне гибели темнокожего, застреленного полицейским, пишет StarTribune. Как отмечает издание, инцидент усугубил и без того напряжённую ситуацию, создавшуюся на фоне суда над Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда.



Reuters

В минувшее воскресенье полицейский из города Бруклин-Сентер застрелил темнокожего в его машине, подогрев и без того напряжённые отношения между местным сообществом и полицией на фоне процесса над Дереком Шовином, пишет StarTribune.

Родственники погибшего 20-летнего Данте Райта рассказали, что после выстрела Райт проехал ещё какое-то время на своей машине, попал в аварию и погиб на месте. Позднее толпа протестующих направилась к штаб-квартире полиции Бруклин-Сентра, где столкнулась с полицейскими отрядами особого назначения. Полицейские неоднократно просили толпу разойтись: в итоге для разгона демонстрации были применены слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Когда погромщики атаковали местный магазин Walmart и близлежащий торговый центр, на место прибыли силы национальной гвардии, пишет StarTribune. Несколько мелких магазинов рядом с Walmart были полностью уничтожены. Главе полиции Бруклин-Сентер Майку Эллиоту пришлось объявить комендантский час до 6 утра понедельника.

Как отмечает издание, местная полиция и без того в непростом положении на фоне судебного процесса против Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, смерть которого 10 месяцев назад спровоцировала волну протестов и насилия по всей территории США. StarTribune пишет, что полиция Бруклин-Сентера заранее готовилась к беспорядкам, возможным после оглашения приговора, воздвигая баррикады и усиливая охрану здания суда.

Представители полиции Бруклин-Сентера сообщили, что остановили машину Данте Райта за нарушение ПДД. Отмечается, что у стражей порядка уже был ордер на его арест. Когда полицейские пытались задержать Райта, он вернулся в машину, после чего один из служителей закона выстрелил. При этом автомобиль Райта проехал несколько улиц, перед тем как попасть в аварию. Прибывшие медики зафиксировали смерть на месте: ехавшая с Райтом на одной машине девушка была доставлена в госпиталь с лёгкими травмами.