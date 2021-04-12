 

Insider – Трамп предсказал, что республиканцы вернут себе конгресс и Белый дом

12.04.2021, 23:50, Новости дня
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Как выяснили журналисты из заранее заготовленной речи экс-президента Дональда Трампа, в своём недавнем обращении к спонсорам республиканцев бывший лидер заявил о своей уверенности в предстоящем успехе партии. Судя по записям, Трамп прогнозирует, что республиканцы вернут себе контроль в палате представителей и сенате на промежуточных выборах 2022 года и отвоюют Белый дом на президентских в 2024-м, пишет Insider.


Reuters

В субботу 10 апреля на закрытом мероприятии для спонсоров национального комитета Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что республиканцы вернут себе контроль в палате представителей и сенате на промежуточных выборах 2022 года и отвоюют Белый дом на президентских в 2024-м, пишет Insider.

Хотя встреча проводилась за закрытыми дверьми, журналистам удалось получить заранее подготовленные заметки для обращения экс-президента. Как видно из них, Трамп не уточнил, собирается ли он стать республиканским кандидатом в президенты в 2024 году.

«Мы собрались здесь, чтобы обсудить будущее Республиканской партии и то, что мы должны сделать, чтобы направить наших кандидатов на путь к победе. Этим вечером я стою перед вами, полный уверенности, что в 2022 году мы вернём себя палату представителей и восстановим свой контроль над сенатом, а потом, в 2024 году, республиканский кандидат завоюет Белый дом», — цитирует издание шпаргалки президента.

Также, судя по записям, в обращении экс-лидер поделился критическими замечаниями в адрес своего преемника демократа Джо Байдена, указав на его «непопулярную» законодательную программу и ситуацию на американо-мексиканской границе, где растёт число детей-мигрантов без сопровождения взрослых. «С такой непопулярной программой неудивительно, что Джо Байден — первый президент в современную эпоху, который не выступил с обращением перед совместной сессией конгресса в свои первые несколько недель на посту», — заявил Трамп, согласно его записям.

По информации Insider, съезд спонсоров национального комитета республиканцев проходил в отеле Four Seasons Resort в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида. Однако обращение экс-президента участники мероприятия слушали в его резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в том же городе.

Как напоминает издание, Трамп и другие высокопоставленные лидеры республиканцев неоднократно выражали уверенность, что их партия может вернуть себе контроль над конгрессом, ругая Байдена за иммиграционную политику. На сегодня и в палате представителей, и в сенате большинство, хотя и незначительное, по-прежнему удерживают демократы. 



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