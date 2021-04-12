“У неё есть секрет…”: Ирина Шейк восхитила поклонников соблазнительным видео

Популярная российская топ-модель Ирина Шейк разместила на своей странице в Instagram блиц-видеоролик, рекламирующий продукцию известной зарубежной фирмы-производителя белья. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

В кадрах опубликованного в личном микроблоге красавицы видео, она позирует, облаченной в элементы нижнего белья от брендового западного производителя Victorias Secret. В кадрах ролика звезда подиума строго и одновременно соблазнительно смотрит на воображаемого зрителя, после чего энергичным движением головы откидывает назад свои длинные темные волосы, открывая таким образом взору фолловеров шикарную грудь в бюстгальтере с нанесенными на бретелях логотипами фирмы. “У неё есть секрет..” – такой интригующей тирадой на английском языке сопроводила пикантный видеоролик Ирина Шейк, рекламируя таким образом одноименный бренд.



Публикация знаменитости вызвала огромное количество восторженных комплиментов фолловеров. Примечательно, что среди массы отзывов, оставленных англоязычными подписчиками российской топ-модели, нашлось место и многочисленным похвальным комментариям на русском языке, адресованных российскими поклонниками своей соотечественнице. Всего же за день пост набрал более 2,5 миллионов “лайков”.

Источник: www.instagram.com