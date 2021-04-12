Исследование на мышах выявило новые связи мозга с болезнью Паркинсона

Ученые, представляющие Калифорнийский университет в Сан-Диего в Ла-Хойе, в исследовании на мышах выявили связь между моторными и немоторными симптомами болезни Паркинсона и двумя специфическими нервными путями. Это открытие может использоваться для будущих научных работ, способных помочь в создании методов и средств для лечения заболевания.

Согласно данным Национального института старения, болезнь Паркинсона является прогрессирующим неврологическим заболеванием, возникающим у людей 60 лет и старше. Это нарушение затрагивает двигательные функции человека, а точнее – его способность скоординированно двигать своим телом. Болезнь воздействует на познание и поведение человека, провоцируя развитие проблем с психическим здоровьем, вниманием и памятью. Недуг возникает, когда нейроны или клетки мозга умирают или повреждаются. На когнитивные и двигательные функции влияют определенные клетки мозга, и именно повреждение этих клеток приводит к появлению симптомов болезни Паркинсона.

Ученые точно не знают, почему у некоторых людей развивается болезнь Паркинсона. Исследования показывают, что это связано с сочетанием наследственных и экологических факторов, а также с процессом старения. Лекарства от болезни Паркинсона не существует. Лечение обычно направлено на облегчение симптомов, вызванных заболеванием. Чтобы справиться с ними, важно понимать структуру частей мозга, которые могут быть вовлечены в ключевые симптомы заболевания.

Однако связь между различными нервными цепями и последствиями болезни Паркинсона все еще исследуется. В настоящей работе группа ученых под руководством исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego) в Ла-Хойе хотела внести свой вклад в эти знания. Они провели исследование на мышах, чтобы понять взаимосвязь между нейронными цепями в головном мозге и некоторыми функциями, на которые обычно влияет болезнь Паркинсона, такими как когнитивные и двигательные способности.

Был изучен внешний бледный шар (GPe) в мозге мышей, который в предыдущих исследованиях связывали с моторными симптомами болезни Паркинсона. Исследователи использовали несколько методов, чтобы дать более подробный обзор этой области мозга мышей, включая электрофизиологию, отслеживание вирусов и поведенческие эксперименты. Эксперты попробовали выделить две области GPe и смогли связать их с моторикой и когнитивными навыками у мышей. Манипулируя нейронами в этих двух частях мозга, исследователи улучшили передвижение мышей и обратное обучение.

Доктор Бюнгук Лим, доцент отдела нейробиологии Отделения биологических наук Калифорнийского университета в Сан-Диего и автор-корреспондент исследования, объяснил, что проведенная работа показывает: различные нейронные цепи в базальных ганглиях по-разному участвуют в моторных и немоторных симптомах паркинсоноподобного поведения, которое возникает на разных стадиях заболевания.

Это говорит о том, что оценка подробных механизмов цепи необходима для полного понимания изменений в мозге во время прогрессирования нейродегенеративного расстройства и может обеспечить более эффективные терапевтические стратегии для лечения. По словам доктора Лима, “избирательные манипуляции с определенными изменениями” могут спасти один тип симптома – не затрагивая другие симптомы – болезни Паркинсона.

Источник: www.medicalnewstoday.com