 

В Петербурге во время поножовщины у клуба пострадали люди

12.04.2021, 23:42, Разное
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Ранним утром 12 апреля возле одного из ночных клубов на Садовой улице в Санкт-Петербурге произошла драка с поножовщиной, передает телеканал “360”. Сообщается, что конфликт возник из-за некой дамы. Прибывшая на место полиция задержала 20 человек. Четверо мужчин получили ранения. Местные СМИ сообщают, что конфликт произошел между уроженцами Киргизии и Республики Тува.



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