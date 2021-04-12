В Петербурге во время поножовщины у клуба пострадали люди

Ранним утром 12 апреля возле одного из ночных клубов на Садовой улице в Санкт-Петербурге произошла драка с поножовщиной, передает телеканал “360”. Сообщается, что конфликт возник из-за некой дамы. Прибывшая на место полиция задержала 20 человек. Четверо мужчин получили ранения. Местные СМИ сообщают, что конфликт произошел между уроженцами Киргизии и Республики Тува.