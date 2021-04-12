 

В США украинка набросилась на семью мусульман из Египта

12.04.2021, 23:42, Разное
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Странную картину могли наблюдать посетители одного из магазинов во Флориде. Женщина внезапно накинулась на пару мусульман из-за их внешнего вида. Кассира она попыталась убедить в том, что “это не люди, а мусульмане”, передает “Царьград”. В конечном счете на место прибыла полиция.

К удивлению дамы, наручники были защелкнуты на ее запястьях. К семье приезжих из Египта, которым она желала убираться домой и жаловалась на то, как ужасно они одеты, у правоохранителей претензий не нашлось.

Женщина достаточно быстро успокоилась и стала убеждать сотрудников полиции в том, что она не расистка и у нее даже есть друзья-мусульмане. Выяснилось, что сама дама ранее проживала на Украине. Полицейский поинтересовался, почему же она не уезжает домой.



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