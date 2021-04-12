 

WION – в Индии одобрили экстренное применение российской вакцины «Спутник V»

12.04.2021, 22:56, Новости дня
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Российский «Спутник V» стал третьей вакциной, которую правительство Индии разрешило использовать для борьбы с эпидемией коронавируса, пишет WION. На фоне резкого увеличения числа заболевших власти хотят к осени одобрить применение ещё пяти вакцин, однако для остановки распространения вируса им необходимо нарастить темпы вакцинации.

Приходят новости с вакцинного фронта из Индии. Индия предоставила экстренное разрешение на использование российской вакцины «Спутник V» — таким образом, он стал третьей вакциной, одобренной в Индии для борьбы с коронавирусом. Такое решение принято в то время, когда Индия борется со второй волной коронавирусной инфекции: согласно новому докладу, зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения только за последние 24 часа.

Итак, «Спутник» стал третьей вакциной, которая одобрена в Индии, после Covishield — оксфордской вакцины AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки — и ещё одной местной вакцины, которую производит компания Bharat Biotech — COVAX. Они обе применяются в Индии, а «Спутник» начнут скоро использовать. Тем не менее «Спутник» не станет последней вакциной, одобренной в Индии, потому что к третьему кварталу этого года Индия хочет одобрить до пяти вакцин, то есть пять дополнительных вакцин, включая «Спутник». Информационное агентство ENA приводит слова источника в правительстве о том, что в данный момент в Индии есть две вакцины от коронавируса — Covishield и COVAX — и власти ожидают ещё пять к третьему кварталу. Это вакцины «Спутник», вакцина Johnson & Johnson, вакцина Novavax, вакцина Zydus-Cadila и интраназальная вакцина Bharat Biotech. Безопасность и эффективность являются главными задачами правительства во время экстренного разрешения любой вакцины от коронавируса.

Вслед за этим заявлением нам поступает информация, что «Спутник» действительно получил одобрение в Индии. Он стал третьей вакциной, которая будет применяться Индией для борьбы с коронавирусом.

Индия пишет о недавнем росте заболеваний коронавирусом: всего за один день зарегистрировали 150 тысяч новых случаев. Однако Индия также стала страной, где быстрее всего ввели 100 миллионов доз вакцин. Она достигла этого рубежа за 85 дней, США — за 89 дней, а Китай — за 102 дня. Итак, на данный момент Индия ввела 101 миллион доз вакцин, однако США и Китай по-прежнему остаются впереди: в США ввели 170 миллионов доз, в Китае — 155 миллионов доз.

Итак, в Индии ввели 101 миллион доз, однако для страны, где проживает свыше 1 миллиарда человек, это не составляет даже 10 процентов населения. Индии нужно будет значительно нарастить темпы вакцинации, если она хочет прекратить рост случаев заболевания COVID-19.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.



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