«Бежим, бежим!» — корреспондент CNN рассказал, как сопровождал Зеленского на передовую

Корреспондент CNN Мэтью Чанс вместе с Владимиром Зеленским посетил позиции украинских войск в Донбассе. В беседе с каналом украинский лидер заявил, что Киеву нужно больше помощи со стороны США и что одних слов поддержки недостаточно.

Мы начинаем этот час с беспрецедентного материала с участием украинского президента, приехавшего на линию фронта на востоке Украины.

Украина утверждает, что РФ стянула в регион дополнительно 50 тысяч военных, большинство из них находятся на западной границе РФ рядом с Донбассом. Остальные размещены в Крыму, где уже базируется 31 тысяча военных.

Это самое крупное присутствие российских войск в регионе с тех пор, как РФ аннексировала Крым* в 2014 году. За это время боевые действия унесли жизни 14 тысяч человек. Недавнее наращивание военного присутствия породило опасения по поводу возможного нового вторжения России, при этом украинский президент обратился за помощью к Соединённым Штатам.

Мэтью Чанс на связи из Киева с подробностями о его ошеломляющем визите на украинскую передовую.

Мы рады, что вы с нами, Мэтью. Невероятно, как вам удалось туда попасть, потому что нам известно, что эта война тлеет с 2015 года. Однако судя по тому, что мы видим, там происходит значительный рост напряжённости, как это называет американское правительство, крупнейшее за семь лет сосредоточение российских войск на границе в регионе. Расскажите нам, что вы видели на линии фронта.



МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Да, вы правы, сейчас существует серьёзное беспокойство по поводу возможных планов России, которая стягивает свои военные силы к границе. Официальные представители украинской стороны рассказали мне, что речь идёт о более чем 50 тысячах военнослужащих за последние недели.



Экскурсия по брошенным траншеям на передовой в Восточной Украине была поразительной. Мы говорили с украинским президентом о положении дел в войсках, поскольку с момента начала конфликта прошло уже много лет, мы говорили о возможных планах России, а также о том, что могут сделать США и их союзники для разрешения этого конфликта.

Летим на передовую в Восточной Украине. Тлеющий конфликт с поддерживаемыми Россией повстанцами снова оказался в центре внимания США. На фоне возросшей напряжённости в отношениях с Россией каналу CNN был предоставлен беспрецедентный доступ к украинскому президенту. Мы аккуратно спланировали посещение позиций украинских войск. Летели вместе с ним на большой скорости и низкой высоте, чтобы избежать огня с земли.

МЭТЬЮ ЧАНС: С начала войны ведь прошло уже много времени — семь лет?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Да, почти 7 лет.

МЭТЬЮ ЧАНС: Как чувствуют себя солдаты? Они держатся или уже устали от этой войны?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Разумеется, они устали. 7 лет — это, как вы знаете, дольше, чем Вторая мировая война. Это ужасно.

Да, дольше, чем Вторая мировая. Однако с её сложной сетью сырых, грязных траншей так называемой линии соприкосновения, где местами до позиций противника всего несколько десятков метров, эта война больше похожа на Первую мировую.

МЭТЬЮ ЧАНС: Мы вошли в этот лабиринт окопов, выкопанных вдоль передовой. Как будто перенеслись в начало двадцатого века, во времена Великой войны. Никогда не видел ничего подобного в современных конфликтах.

Но это и есть современность. Реальность противостояния с Москвой и её союзниками.

МЭТЬЮ ЧАНС: Есть ли вероятность того, что русские планируют вторжение?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Разумеется. Мы знаем об этом. Начиная с 2014 года мы знаем, что это может случиться в любой день. Они готовы, но готовы и мы, потому что мы на своей земле, на своей территории.



Вот почему Украина, США и их западные союзники столь обеспокоены: на фоне обострения напряжённости РФ наращивает свои силы вблизи украинской границы и в Крыму. Колонны бронетехники, наподобие вот этой, и военная техника, перевозимая к границе по железной дороге, были засняты на мобильные телефоны. Представители украинской армии рассказали CNN, что, по их оценкам, к границе стягивается более 50 тысяч российских военных. В Москве заявляют, что это всего лишь учения, а не угроза.



Но здесь, на линии соприкосновения, уже зафиксирована резкая активизация смертоносных снайперских обстрелов. По заявлениям украинских официальных лиц, в этом году убиты уже более двадцати солдат. Здесь даже президенту приходится непросто.

МЭТЬЮ ЧАНС: Сейчас надо будет бежать?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да. Бежим. Бежим.

МЭТЬЮ ЧАНС: Давайте, побежали. Мы теперь находимся очень близко от сепаратистов, не так ли?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да. И тут открытая местность.

МЭТЬЮ ЧАНС: Удивительно. Мы подошли так близко к линии фронта между украинскими силами и сепаратистами, которых поддерживает Россия, что нам пришлось бежать по открытой местности, чтобы добраться до этого укрытия, поскольку ситуация здесь очень нестабильная и потенциально очень опасная.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Осторожно, осторожно, головой не ударьтесь.

Его избрали два года назад, так как он пообещал закончить этот конфликт. Однако добиться этого ему не удалось. По словам президента Зеленского, он рискует, посещая эти, как он их называет, «горячие точки», чтобы продемонстрировать находящимся на фронте солдатам, что у них есть политическая поддержка.

Однако, по его словам, на самом деле Украине нужно больше помощи со стороны Вашингтона, больше вооружений, больше денег и, что крайне важно, больше содействия в вопросе вступления в западный военный альянс НАТО.

Слов поддержки со стороны президента Байдена, говорит он, уже просто недостаточно.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Украине нужны не только слова. И это, во-вторых. В-третьих…

А можно задать уточняющий вопрос?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да, да.

Вы же понимаете, что если Украине предоставят членство в НАТО, то это может лишь усугубить конфликт в этой стране? Москва ведь будет в ярости.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Я могу ответить вам на ваш вопрос. Возможно, вы правы, но… Что сейчас здесь происходит? Что делаете здесь вы? Что делают здесь наши люди? Они сражаются. Что произойдёт в будущем, я не знаю. Мы независимая страна. И нам решать, где нам быть, а где не быть. Быть или не быть. Помните Шекспира?

Как говорится: вот в чём вопрос. Хотя вопрос, скорее, в том, на какой объём помощи со стороны США теперь может надеяться украинский президент в этой драме, которая разворачивается сейчас на театре военных действий.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).