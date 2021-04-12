Володин поздравил россиян с Днем космонавтики

Наша страна открыла новую эпоху в истории человечества, отметил председатель ГД. “Благодаря самоотверженному труду и таланту советских ученых, конструкторов, инженеров пилотируемый Юрием Алексеевичем Гагариным корабль «Восток-1» облетел вокруг Земли”, – сказано в тексте поздравления.

Володин подчеркнул, что достижения в освоении космоса неразрывно связаны с именами отечественных космонавтов.

Спикер поздравил парламентариев, имеющих отношение к космической сфере. Среди них – Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Серова, Максим Сураев, Роман Романенко, Александр Самокутяев.

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель “Восток” с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Это произошло в 9 часов 7 минут по московскому времени.