Лукашенко скорее уничтожит всю страну, чем откажется от власти – политолог Суздальцев

Эксперт рассказал, что президент республики стремительно теряет опору во всех слоях общества. Александр Лукашенко сегодня может опереться только на силовой компонент. По словам Суздальцева, единственный выход из кризиса – это транзит власти, но глава страны не пойдет на это.

“Лукашенко скорее уничтожит всю страну, чем откажется от власти”, – отметил он в своем блоге. Политолог подчеркнул, что белорусский президент тонет и тянет ко дну чиновников и силовиков. Суздальцев предположил, что этой ситуацией воспользуются олигархи: они попытаются приватизировать часть госимущества.

Политолог добавил, что Александр Лукашенко возлагает большие надежды на Украину. Суздальцев пояснил, что если вооруженный конфликт в Донбассе возобновится, то президент Белоруссии может выступить в этой ситуации “хранителем

спокойствия

и стабильности”.

Напомним, ситуация в республике обострилась в августе прошлого года. Сотни сторонников оппозиции не согласились с результатами президентских выборов и вышли на улицы. В ряде городов протестные акции были жестко подавлены, пострадали десятки человек.

Президент Александр Лукашенко пригрозил серьезными последствиями всем, кто пытается разжечь обстановку в республике. Вместе с этим он допустил фальсификации на прошедших выборах, отметив, что губернаторы могли “нарисовать ему один-два процента голосов”.