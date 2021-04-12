 

Эксперт Рогов: Зеленский получил установку от США на начало войны в Донбассе

12.04.2021, 21:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В конце марта – начале апреля обстановка на линии соприкосновения ухудшилась. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличении числа обстрелов со стороны Киева. Он сообщил, что власти Украины готовятся к масштабному наступлению на Донбасс.

Лидер движения “Славянская гвардия” Владимир Рогов подтвердил его слова. По его мнению, на скорое начало боевых действий указывает частота встреч и телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского. “Он получил установку на начало войны от американцев”, – отметил эксперт.

Рогов уверен: украинский лидер испытывает сильный страх. Зеленский недавно узнал, что в случае войны он не сможет выйти сухим из воды, как это сделал бывший глава Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году. Эксперт пояснил, что политику поступали серьезные угрозы.

Рогов добавил, что Владимира Зеленского легко испугать. Он напомнил, как глава страны пришел в ужас от громкого звука во время пресс-конференции в Мариуполе и чуть не упал под стол. Рогов считает, что политик живет в постоянном стрессе: он не знает, как ему дальше продолжать обманывать людей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ждут “погромы и руины”. Все подробности – в этой статье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.04 / Проходка тоннелей между станциями метро “Улица Новаторов” и “Коммунарка” близка к завершению

24.03 / Мнение: Структура ДКИБ СБУ. Департамент контрразведывательной защиты интересов государства

14.09 / Оксана Фандера удивила поклонников снимком в одних трусах в Сочи

02.02 / Бузова жестко ответила назвавшей ее «алкоголичкой» маме Давы

17.07 / Личное: Церковная альфа-самочка

23.09 / Мнение: О стопроцентном разоблачении фейка с «отравлением Навального»

24.09 / Меган Маркл вышла в эфир шоу America’s Got Talent, чтобы поддержать уникального участника по имени Арчи

09.11 / В Волгоград прибыл “Поезд Победы”

18.11 / Российские топ-менеджеры испытали вакцину от коронавируса “Спутник V”

25.11 / ФСБ предотвратила теракты ИГ в столичном регионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика