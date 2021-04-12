Эксперт Рогов: Зеленский получил установку от США на начало войны в Донбассе

В конце марта – начале апреля обстановка на линии соприкосновения ухудшилась. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличении числа обстрелов со стороны Киева. Он сообщил, что власти Украины готовятся к масштабному наступлению на Донбасс.

Лидер движения “Славянская гвардия” Владимир Рогов подтвердил его слова. По его мнению, на скорое начало боевых действий указывает частота встреч и телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского. “Он получил установку на начало войны от американцев”, – отметил эксперт.

Рогов уверен: украинский лидер испытывает сильный страх. Зеленский недавно узнал, что в случае войны он не сможет выйти сухим из воды, как это сделал бывший глава Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году. Эксперт пояснил, что политику поступали серьезные угрозы.

Рогов добавил, что Владимира Зеленского легко испугать. Он напомнил, как глава страны пришел в ужас от громкого звука во время пресс-конференции в Мариуполе и чуть не упал под стол. Рогов считает, что политик живет в постоянном стрессе: он не знает, как ему дальше продолжать обманывать людей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ждут “погромы и руины”. Все подробности – в этой статье.