В Москве снизился уровень шума

За последние 10 лет уровень шума в Москве снизился на 10-20 децибел, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, шумовая служба департамента совместно с Роспотребнадзором работает чаще в ночное время по жалобам жителей, которые поступают в основном на объекты строительства, передает РИА «Новости».

«Я хочу сказать, что уровень шума в общем за последние 10 лет снизился в различных районах от 10 до 20 децибел, что серьезный показатель. Количество эпизодов превышения шума, в том числе на строительных работах в ночное время, по сравнению с 2010 годом уменьшилось в десятки раз», – рассказал Кульбачевский.

На официальном портале мэра Москвы указано, что для разных мест столицы установлен свой допустимый уровень шума: возле жилых домов – днем не более 70 децибел, ночью – 60, в палатах больниц и санаториев днем – 50 децибел, а в ночные часы – 40. В учебных заведениях предельно допустимый уровень шума в любое время суток – 55 децибел.

Также Кульбачевский отметил, что количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось в 3 раза – до 320 тыс. тонн.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.