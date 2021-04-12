 

Лавров рассказал о планах отказаться от контролируемых Западом платежных систем

12.04.2021, 21:42, Новости дня
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Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В РФ мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», – приводит слова Лаврова агентство ИРНА.

Напомним, в марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.



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