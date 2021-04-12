Полиция раскрыла подробности убийства топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне

Опубликовано: 10/04/2021 – RFI

Николай Глушков скриншот: www.youtube.com

В пятницу, 9 апреля, в Великобритании раскрыли некоторые выводы следствия по делу о гибели бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в 2018 году. «Убийство критика Кремля в Лондоне было замаскировано под самоубийство», резюмирует Guardian.

Тело 68-летнего бывшего замгендиректора «Аэрофлота» со следами удушения было найдено в его квартире в Лондоне 12 марта 2018 года. Британская полиция квалифицировала это дело как «убийство» и рассматривала версию о том, что Глушков мог стать жертвой профессионального убийцы из России. Дочь Николая Глушкова, обнаружившая его тело, заявляла в интервью The Guardian в 2019 году, что ее отец не был склонен к суициду.

В ходе слушаний суда в Лондоне представители следствия сообщили, что убийца обмотал шею Глушкова собачьим поводком, чтобы инсценировать самоубийство. На теле замгендиректора «Аэрофлота» были обнаружены кровоподтеки, а рядом с ним стояла маленькая стремянка. Медицинский эксперт заявил на слушании, что обычно при самоубийстве стремянка опрокидывается, однако в случае Глушкова этого не произошло. При вскрытии были обнаружены признаки насильственной смерти. При этом следствию не удалось выявить существенного мотива для убийства.

В ходе следствия, длящегося уже три года, полиция допросила более 500 человек, однако не смогла выйти на предполагаемого убийцу.

9 апреля Скотленд-Ярд вновь разместил на своем сайте призыв ко всем, обладающим информацией, способной пролить свет на это убийство, связаться с полицией. В частности, детективов интересует черный микроавтобус Volkswagen, который был замечен за день до убийства на Clarence Avenue, неподалеку от дома, где жил Николай Глушков. «Три года поисков не позволили выйти на след автомобиля, ни его водителя», отмечают полицейские.

«Кураторы от ФСБ»

Николай Глушков в начале 90-х был заместителем гендиректора «ЛогоВАЗ» Бориса Березовского, затем руководил финансовым департаментом АвтоВАЗа, а в 1996 году стал заместителем генерального директора «Аэрофлота». В 1999 году он стал фигурантом дела о хищении средств из авиакомпании. Глушкова арестовали. Однако суд приговорил его к трем годам и трем месяцам, которые он уже провел под арестом, и в итоге его отпустили в зале суда.

Глушков заявлял также, что сотрудники российских спецслужб прибегают к услугам «Аэрофлота», в частности, для доставки нелегальных грузов, а в структуре авиакомпании работают «кураторы от ФСБ». В интервью газете «Коммерсант» в 2000 году Глушков оценивал число сотрудников российских спец-служб на зарплате «Аэрофлота» в три тысячи из 14 тысяч работающих в компании.

После убийства Глушкова газета Wall Street Journal сообщила, что он собирался дать показания в суде Лондона о том, как спецслужбы РФ активно используют самолеты российского перевозчика в своих целях.

WSJ и Guardian отмечают, что Глушков, как и его близкий друг Борис Березовский, а также Александр Литвиненко, тоже живший в Великобритании, были активными критиками Кремля и все они сегодня мертвы.

В 2010 году Глушков уехал в Великобританию, где получил политическое убежище.

В 2013 году Глушков заявлял о том, что его пытались отравить. Он рассказывал, что выпил шампанского с двумя незнакомыми русскими в гостинице в Бристоле. Затем он очнулся уже на полу в своем номере и не помнил деталей вечера. Фельдшер, которому Глушков рассказал о происшествии, констатировал у него странный сердечный ритм. Предполагаемая попытка отравления 2013 года произошла через полгода после того, как Николай Глушков публично обвинил Кремль в убийстве Бориса Березовского.

В 2015 году Глушков присутствовал на публичном слушании дела об отравлении Литвиненко, которого он хорошо знал, и высказал предположение, что это убийство было санкционировано на самом высоком уровне.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы пересмотрел дело Глушкова и назначил ему восемь лет заключения заочно.

Незадолго до смерти Николая Глушкова в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.