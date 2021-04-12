 

Резидент ГРУ агенту разведки в Болгарии: «Собирай материалы о Нагорном Карабахе. Это сейчас важно»

12.04.2021, 21:22, Разное
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Отдел информации 10 апреля 2021, 

В деле о шпионаже служащих военной разведки Болгарии в пользу РФ появилась сенсационная аудиозапись (видео). Судя по этой записи, один из агентов-резидентов ГРУ дает задание одному из шпионов: «Собирай материалы о Нагорном Карабахе. Это сейчас важно и актуально».

Напомним, что 19 марта в ходе спецоперации в Болгарии были задержаны двое служащих военной разведки, которых подозревают в шпионаже в пользу Кремля. Всего в деле их шестеро. Руководителем шпионской группы являлся бывший чиновник военной разведки Болгарии. В организацию также входила жена одного из задержанных, имевшая двойное гражданство – Болгарии и РФ. Болгария объявила персонами нон грата и выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

От служащих военной разведки Болгарии, которых заподозрили в шпионаже в пользу РФ и задержали, требовали добыть материалы, которые касались России, Украины, Беларуси и других стран. Также речь идет о секретных материалах относительно стран Ближнего Востока, Ирака, Сирии, а также ситуации в Нагорном Карабахе.

“Какие материалы нужны – обстановка в Болгарии, материалы, касающиеся РФ, Украины, Ирака, что-то актуальное. Нагорный Карабах – очень важен. Материалы по Сирии за 4 месяца, если не сможешь взять, сделай фото. Также Украина и Беларусь, и те 8% полиции, ставшие основой протеста. И снимай любую секретную информацию, чтобы было видно, что у тебя есть доступ к секретным документам”, – говорит на записи предполагаемый куратор.

Также на запись попал разговор, который касается оплаты за вероятный шпионаж.

“Сейчас не могу сказать, сколько будут платить, зависит от материала. Но в принципе будет, давай по-честному, в валюте. Как предпочитаешь, в валюте или в болгарских левах? Скажи, где будешь хранить деньги? Все-таки, если тебе дадут 2000 левов ежемесячно или 3000 левов (курс 1 лев=0,5 евро), это приличная сумма”, – сказано в расшифровках.

По данным болгарских СМИ, шпионом являлся 74-летний отставной полковник Иван Илиев, еще пять лет назад входивший в состав руководства болгарской военной разведки.



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