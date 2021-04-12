«Путем приукрашивания действительности»

Следственный комитет Ленобласти объявил о задержании чиновника Госстройнадзора. Суд посчитал, что тот «не заслуживает» даже домашнего ареста.

В кабинет зампредседателя Госстройнадзора Ленинградской области Дмитрия Лобановского сотрудники Следственного комитета РФ по Ленобласти наведались 7 апреля, за пару часов до совещания у губернатора Ленинградской области, где должны были обсуждаться проблемы обманутых дольщиков. И именно обманутые дольщики, как это следует из сообщения СК, явились поводом для задержания Лобановского.



Дмитрий Лобановский. Фото: abnews.ru

ИЗ СООБЩЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СК

«…Обвиняемый, являясь должностным лицом, обладая полномочиями для государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, злоупотребил возложенными на него обязанностями контроля за деятельностью застройщиков многоквартирных домов ЖК «Тридевяткино царство», расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области (Мурино), и ЖК «Город Детства» в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. В результате чего произошла остановка хода строительства указанных объектов недвижимости. Указанные действия повлекли необходимость выделения бюджетных денежных средств, требующихся для завершения строительства объекта ЖК «Тридевяткино царство» и объекта ЖК «Город детства» на сумму свыше 3 млрд рублей».

Также чиновника обвиняют в том, что он знал об остановке строительства, но не вмешался в продажи квартир в домах, которые перестали строить. А в отчетах вышестоящим органам «приукрашивал действительность».

Лобановскому, который в Госстройнадзоре отвечает за контроль за долевым строительством и взаимодействие с дольщиками, предъявили обвинение по статье 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).

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8 апреля Приморский суд должен был вынести решение о мере пресечения свободы чиновника. Следствие настаивало на домашнем аресте. Суд обвинению отказал.

«Из того, что есть в открытых источниках, понять ничего невозможно, — полагает Дмитрий Синочкин, эксперт рынка недвижимости. — Злоупотребление должностными полномочиями путем «приукрашивания действительности»? Чушь деревянная. Больше похоже на то, что сверху спустили два распоряжения: усилить борьбу с коррупцией — и одновременно исключить акции и митинги со стороны обманутых дольщиков».

Эксперт рынка недвижимости Дмитрий Синочкин. Фото из соцсетей

Пикеты и митинги именно от дольщиков вышеуказанных жилых комплексов вполне возможны. Из всей армии обманутых долевым строительством петербуржцев и жителей Ленобласти «сказочники» («Тридевяткино царство») и «детки» («Город детства») (именно так их именуют в соцсетях) наиболее активны. Они уже отметились пикетами и митингами у администрации Ленобласти, ЗакСа, Госдумы. В 2020 году некоторым из них Фонд защиты прав жителей — участников долевого строительства предложил компенсации. Но не всем. Что вызвало новые протесты и обвинения уже в адрес фонда. Мол, активистов хотят купить, а остальных кинуть.

Жилой комплекс «Тридевяткино царство». Фото из соцсетей

ЧТО ГОВОРЯТ ПОСТРАДАВШИЕ

Дольщик Виктор Карцев

«В прошлом году заявили, что на достройку наших квартир из бюджета выделено более трех млрд рублей. А мне предложили компенсацию как пострадавшему от недостроя. На нее новую квартиру не купишь. Но раз будут достраивать, значит, квартиры все-таки кто-то получит! Почему не мы, кто заплатил еще в 2013 году? Потому что сейчас цены изменились? Получается, мошенники с нашими деньгами лет десять где-то гужуют, их никто не ищет, нам из бюджета компенсацию по ценам 13-го года, квартиры достроят и продадут по второму кругу! Но уже по новым ценам!»

Карцев оказался не единственным, кто остался недоволен подобным исходом дела. В группах обманутых дольщиков опять послышались призывы к пикетам и митингам. Что для власти накануне выборов никак не нужно.

«Мы еще в конце прошлого года активизировали работу по резонансным делам, — сказал «Новой» источник в Следственном комитете. — Не только по обманутым дольщикам, но и капремонту, по ЖКХ, по мусорке. В общем, по всему, что волнует электорат. И стали готовиться к показательным арестам виновных.

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В случае с Лобановским вышла несуразица — на него просто перевели стрелки, потому что материалы готовились на другого человека из Госстройнадзора, но тот заболел «короной».

Видимо, «стрелки» перевелись не очень корректно. Несмотря на то, что в обязанности Лобановского действительно входит взаимодействие с обманутыми дольщиками и надзор за долевым строительством, материалов у следствия не хватило, чтобы отправить чиновника даже под домашний арест.

Максим Леонов

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