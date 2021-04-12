Мнение: «Украинское обострение» как фрагмент Холодной войны

«Украинское обострение» как фрагмент Холодной войны

На границах России усиливается военная активность

С момента начала работы новой администрации Белый дом продолжил и даже интенсифицировал курс, направленный на увеличение военного присутствия ВС США и стран НАТО в приграничных с Россией государствах под предлогом «сдерживания России» и «защиты Европы от российской военной угрозы».

Происходит интенсификации военных учений на территории Прибалтики, Восточной Европы и Украины. Ответные учения России подаются как повод для наращивания военных контингентов на ее границах под предлогом «сдерживания российской угрозы».

С 2017 года идет рост численности контингентов США и НАТО у западных и юго-западных границ РФ. Помимо перебрасываемых на ротационной основе частей, можно наблюдать нарастание переброски тяжелой техники (танков, БМП, РСЗО, САУ). Стратегические бомбардировщики, в том числе и способные нести ядерное оружие, в 2020-2021 годах стали достаточно часто появляться у границ РФ, в том числе для отработки ядерного удара по Калининграду.

Идет интеграция армий восточных лимитрофов в подчиненные США военные структуры под эгидой НАТО. В рамках роста американского военного бюджета с 2017-го года поступательно растут расходы на увеличение финансирования армий Восточной Европы, в том числе и Украины.

Поставки летального вооружения на Украину из стран НАТО уже давно не являются чем-то необычным. Из совсем свежего – поставки ударных БПЛА «Байрактар TB-2» из Турции.

Усиление дипломатического давления

С момента начала работы новой администрации Белого дома она уже успела подтвердить неизменность курса на выдавливание России с территории Украины и Крыма, а также обвинить Россию в угрозе нападения на Прибалтику и Восточную Европу, использовании «Северного Потока-2» для подрыва европейского единства, экспансионизме в Африке, сотрудничестве с Талибаном с целью убийства американских солдат, деструктивной деятельности в Сирии и Ливии, подготовке агрессии против Украины и т.д. и т.п. И, как вишенка на торте, Байдет персонально обозвал Путина убийцей. Под эту риторику, озвучиваемую Белым домом, Пентагоном, Госдепом США, членами Сената и Палаты Представителей, а также многочисленными подконтрольными СМИ и НКО, производится мобилизация младших союзников и сателлитов в рамках вполне открытого дипломатического курса, направленного на эскалацию конфликта с Россией и Китаем как двух главных врагов США.

Как и во всех других конфликтах после Второй мировой войны, США стремятся выступать на любом ТВД не самостоятельно (даже когда они играют первую скрипку), а как лидер некой коалиции стран, чтобы размыть ответственность за свои действия на целую группу стран и показать «сплочение международного сообщества вокруг США для защиты свободы и демократии». В случае с РФ мы видим, как США уже втянули в орбиту своей антироссийской политики большинство стран ЕС, Британию, Канаду, Австралию, ряд бывших республик СССР. Фактически, таким образом идет формирование санитарного кордона вокруг западных и южных границ России. Окончательной реализации этого проекта с западного направления препятствует Белоруссия, что пытались изменить в августе прошлого года, когда в Минске провалилась попытка цветной революции, которая должна была привести там к власти прозападное правительство, которое завершило бы реализацию проекта «нового западного санитарного кордона». Но провал попыток захвата Белоруссии вовсе не означает, что эти попытки не будут повторены.

Усиление санкционного давления

С ноября 2020 года против РФ продолжили вводить санкции по различным поводам. Санкции вводились за «Новичок», Навального, химическое оружие, Крым и т.д. и т.п. Кроме того, санкций не избежала и формально союзная США Турция, которая получила свою порцию санкций за военное сотрудничество с Россией, что также является частью санкционной кампании против российского ВПК. При этом анонсированы новые санкции против России в ближайшие месяцы по различным поводам.

Данная кампания носит долговременный характер, и, даже по признаниям ее лоббистов в Сенате США, она будет продолжаться до тех пор, «пока Россия не изменит свое поведение». То есть, никакого принципиального изменения со времен «ультиматума Обамы» за прошедшие 7 лет нет и в дальнейшем не ожидается. Фабрикация историй с «Новичком» и «химическим оружием» в числе прочего служат целям создания новых инфоповодов для введения новых санкций. Важно не понимать, не инфоповоды с «Новичком» приводят к санкциям, а необходимость проведения санкционной политики требует создания таких поводов. По этой же схеме США работали в Сирии, когда еще в самом начале войны, согласно публиковавшимся Wikileaks документам, прорабатывался вопрос о применении на территории Сирии химического оружия (химических снарядов, украденных боевиками со складов ливийской армии) с целью обвинения правительства Сирии и лично Башара Асада. В последующие годы мы все могли наблюдать подобные фабрикации, когда боевики инсценировали «химические атаки режима» для оправдания санкций или ракетных ударов по Сирии. Позднее в этом начали обвинять и Россию. И, как можно было видеть, данная «методика» применялась и при Обаме, и при Трампе, и при Байдене. Так что новые истории с «Новичком» неизбежны, как и новые санкции, для оправдания которых истории с «Новичком» и возникают.

Зачистка оппозиции на Украине

После того, как Байден утвердился в Белом доме, на Украине началась последовательная зачистка врагов Демократической партии США, а также всех неугодных, кого причислили к «пророссийским силам».

Введены санкции против депутатов, причастных к публикации пленок, разоблачавших масштабную коррупцию с участием Байдена и Порошенко. Под эту гребенку попал и «миньон» Коломойского Дубинский, которого США обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Отключены три крупнейших украинских телеканала, где озвучивалась критика Зеленского, «соросят» и внешнего управления.

Наложены санкции на Медведчука и ряд бывших регионалов. Усилено давление на ОПЗЖ и ее спонсоров.

Начато преследование блогера Шария и его партии за критику Зеленского и его окружения.

Интенсифицирован процесс украинизации и борьбы со СМИ, публикующимися на русском языке. Введены санкции против различных российских писателей, артистов и прочих творческих личностей.

Де-факто, США усиливают контроль над Украиной, что марионеточное украинское руководство совершенно не стесняется демонстрировать, ибо стесняться давно уже некого. Никакой реальной легальной оппозиции, которая осмелилась бы бросить вызов внешнему контуру управления Украиной, там просто нет. Всех, кто прямо или косвенно подвергал сомнению внешний контур управления, сейчас показательно и демонстративно зачищают, в том числе руками интегрированных с государством нацистских отрядов, находящихся под оперативным руководством МВД и СБУ.

Усиление разведки

С осени 2020 года идет неуклонное наращивание разведывательной деятельности ВС США и стран НАТО у границ России.

На регулярной основе у границ РФ на Черном море и на Балтике, а также вдоль линии фронта на Донбассе появляются различные самолеты-разведчики и разведывательные беспилотники. Интенсификацию этой деятельности в своих заявлениях отмечал Генштаб ВС РФ, да и просто по публикациям отчетов с Flightradar без труда можно отслеживать, насколько системным и регулярным стал этот процесс.

По числу шпионских скандалов и задержаний контрразведкой ФСБ сотрудников и агентов иностранных спецслужб, как украинских, так и западных, можно без особого труда понять, что идет резкая активизация как агентурно-разведывательной деятельности спецслужб США и НАТО на территории РФ, так и контрразведывательных мероприятий, направленных против подобной деятельности. Агентурная деятельность может быть связана как с обычной подрывной деятельностью на территории РФ, так и со сбором секретной информации военно-разведывательного характера. Кроме того, в ходе подобной деятельности может вестись подготовка к более активным диверсионно-террористическим действия на территории РФ в случае дальнейшей эскалации отношений РФ и США в целом, и войны на Украине в частности.

Усиление пропаганды

Со времен химической провокации в Думе и фейкового отравления Скрипаля и Рашагейта идет системная кампания огульной демонизации России и любых ее действий за рубежом. По аналогии с антисоветскими кампаниями 50-80-х годов, в мейнстримовых СМИ продвигаются наиболее радикальные и экстремистские антироссийские нарративы, а тех, кто пытается их оспорить, маркируют как «российских агентов» точно так же, как их исторических предшественников обвиняли в «работе на КГБ и красных».

Российские информационные ресурсы, направленные во внешний мир, уже не первый год подвергаются цензуре и дискриминации, которая в 2020-м году вышла на новый уровень – фактически, при необходимости, любое российское СМИ и даже представительство гос. структуры может быть закрыто по щелчку пальцев, даже если эта американская платформа кичится своей «независимостью». Текущая лихорадочная активность по поводу «цифрового суверенитета в РФ» отражает высокий уровень отставания в вопросах понимания тех изменений, которые произошли со «свободным Интернетом» за последние годы. Атака идет на российские СМИ, действующие как на Западе, так и на территории сопредельных с Россией стран. Эта же атака затрагивает и те СМИ, которые отказываются встраиваться в эту повестку. Данная поляризация не случайна, а является целью и желаемым результатом деятельности операторов этого процесса.

Усиление НКО

С ноября-декабря 2020 года было вполне открыто объявлено о выделении дополнительных средств на «продвижение демократии и борьбу с дезинформацией» в Сербии и ряде других балканских стран, в Прибалтике, на Украине, в Грузии, Казахстане, Киргизии и еще целом ряде стран, расположенных рядом с Россией.

Среди заявленных целей значатся «демократизация общественной жизни», «работа с молодежью», «борьба с российской дезинформацией» и т.п. Среди основных исполнителей – USAID, NED, NDI и прочие хорошо знакомые организации, тесно связанные с ЦРУ и Госдепом США, с богатой практикой участия в подготовке государственных переворотов и укреплении влияния США в различных странах.

Данное направление деятельности призвано ограничить возможности влияния России у ее границ и укрепить там антироссийские силы, которые бы проводили долгосрочную политику напряженности у российских границ. Эта практика не нова – аналогичным образом США действовали в годы прошлой Холодной войны, «продвигая демократию» у границ стран советского блока. В текущих реалиях эту стратегию проводить проще, так как стратегическая линия противостояния от Германии сдвинулась к границам Ростовской и Белгородской областей. Программы «мягкой силы» призваны формировать политическую базу этого курса в сопредельных с РФ странах, что должно привести к увеличению числа негативных для РФ инфоповодов и размыванию в них российского политического, информационного, экономического и социокультурного влияния.

Итоги

Всё это – только отдельные фрагменты весьма масштабной картины, где обострение на Украине является лишь частью мозаики, которая формируется в создаваемую дугу нестабильности у границ РФ.

Уже с ноября-декабря 2020 года шла подготовка базы для текущей эскалации на Украине, в которой уже традиционно обвинили Россию, безотносительно того, что Россия делает или не делает на Украине. Действия Россия для этого нарратива совершенно не важны. Есть сформированное повествование, которое через контролируемые медиа объясняет все, что делается у границ России.

Фактически, если собрать все это в кучу, то перед нами комплексная стратегия ведения Холодной войны против РФ на различных уровнях. Утверждения, что Холодной войны нет или она только может начаться, являются опасным заблуждением. Мы отчетливо наблюдаем широкий комплекс методов ее ведения в рамках достижения США заявленных целей этой войны. Эти цели не скрываются – «РФ должна отказаться от субъектной внешней политики», «согласиться на подчиненное положение в рамках поздневашингтонского мироустройства» и пойти на различные политические, экономические и территориальные уступки.

Украина в этом контексте является одним из фронтов этой Холодной войны, где США, манипулируя контролируемым конфликтом прямо на границе РФ, имеют возможность оказывать давление на Россию и Евросоюз, неся лишь минимальные издержки. Выгода управляемого конфликта в том, что при необходимости его можно активизировать в любой удобный момент времени, при этом основные издержки лягут на саму Украину, а Европа и РФ понесут серьезный ущерб. Поэтому ключи от войны и мира находятся в Вашингтоне, и он их никому отдавать не собирается.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/ukrainskoe-obostrenie-kak-fragment-kholodnoy-voyny/ – цинк

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