 

“Учим движение!”: Наташа Королева скомпрометировала пионерию полуобнаженным видом

12.04.2021, 21:06, Разное
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Популярная певица Наташа Королева разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором, позируя в полуобнаженном виде, вспомнила о пионерских символах. Публикация вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
В настоящее время 47-летняя исполнительница отдыхает в Дубаи, в знаменитом курортном комплексе Atlantis The Palm, однако, судя по свежей публикации, не забывает и о своей работе. Так, в опубликованном в микроблоге видеоролике она напомнила поклонникам о том, что 17 апреля в одном из столичных заведений состоится её концерт, в рамках которого запланирован зрительский флешмоб на песню “Символ юности”. Наташа Королева призвала поддержать её в этом начинании, а для упрощения процесса решила напомнить все необходимые для общей танцевальной акции движения, одним из которых стало традиционное взбрасывание руки вверх на известный пионерский лозунг “Будь готов!”. Примечательно, что предложенные жесты звезда сцены показала фолловерам прямо на пляже, облачившись лишь в алую шляпку и пестрый купальник в стиле бикини. К слову, данный аксессуар гардероба подчеркнул хоть и не идеальные по модельным меркам, но довольно соблазнительные формы красотки. “Друзья!!! Учим движение!!! 17 апреля буду проверять!!!” – такой сопровождающей видео тирадой строго призвала к действию своих фолловеров Королева.

Стоит отметить, что такая демонстрация пионерских традиций пришлась по душе далеко не всем посетителям микроблога певицы. Так, часть из них сочли необходимым пристыдить хозяйку аккаунта, заявив, что слишком откровенные и почти не прикрытые одеждой части её тела никак не вяжутся с высокими идеалами пионерской организации. Впрочем, большинство поклонников проигнорировало вышеуказанный нравственный фактор и от всей души похвалило любимицу – за позитивный настрой и не по годам молодые и аппетитные формы. За несколько часов размещенный ролик просмотрели более 130 тысяч подписчиков.



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