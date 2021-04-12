Физнагрузки на работе оказались вреднее физической активности в свободное время



2

минуты

Парадокс физической активности

Физическая активность – эффективное средство профилактики сердечно-сосудистых болезней и ранней смерти. Недавние исследования показали, что ее влияние на здоровье может зависеть от того, где и как человек ее проявляет. Пользу упражнений в свободное время демонстрирует ряд качественных научных работ. Но физическая активность, связанная с работой, далеко не всегда связана с улучшением здоровья.

Крупный обзор, проведенный в 2020 году, показал, что профессиональная физическая активность связана со снижением риска сахарного диабета, рака, ишимической болезньи сердца. В то же время, она увеличивает вероятность развития остеоартрита, нарушений сна и ранней смерти. Однако авторы работы отметили, что имеющиеся доказательства обычно низкого качества, поэтому необходимы новые исследования по этой теме. Слабостью многих предыдущих исследований был их небольшой объем, они не могли полностью объяснить ухудшение здоровья физической работой. У людей, которые работают физически, здоровье может ухудшаться и по другим причинам, включая низкое социальное положение.

Разное влияние физических нагрузок во время работы и в свободное время назвали «парадоксом физической активности». Ученые предполагают, что его может объяснить разный характер этих двух видов нагрузки. Упражнения в свободное время обычно более динамичны, степень их тяжести подобрана для улучшения здоровья сердца и сосудов. Нагрузка на работе часто требует статического напряжения, она монотонна, рабочие позы могут долго не меняться, время отдыха зачастую недостаточное.

В настоящее время различные медицинские рекомендации обычно не делают различий для двух упомянутых типов физической активности. Известно, что во всем мире работа – основной источник физической активности для большей части взрослых людей.

Физическая нагрузка на работе не продлевает жизнь и увеличивает риски для здоровья

В новой работе ученые проанализировали данные более 100 тысяч человек, которые участвовали в крупном исследовании здоровья населения Дании в 2003-2014 гг. Все участники заполняли анкеты, в которых подробно описывали свою активность.

По сравнению с теми, кто в свободное время проявлял низкую физическую активность, у людей со средней, высокой и очень высокой активностью на досуге риск смерти был ниже на 26%, 41% и 40% соответственно. С другой стороны, высокая и очень высокая физическая активность на работе была связана с увеличением риска смерти на 13% и 27% соответственно по сравнению с показателями, тех, кто был мало нагружен физически.

При исследовании рисков инфарктов и инсультов ученые обнаружили сходные эффекты. Физическая активность в свободное время была связана со снижением их риска на 14-23%, а на работе – с увеличением на 15-35%.

«Многие люди, которые занимаются физическим трудом, считают, что их здоровье улучшается в связи с активностью на работе, поэтому дома они могут полностью расслабиться. К сожалению, наши данные показывают, что это не так. Эти люди все еще могут получить пользу от физической активности в свободное время. Но препятствие состоит в том, что они устают», ‑ сказал профессор Андреас Холтерман (Andreas Holtermann) из датского Национального исследовательского центра рабочей среды.

Холтерман отметил, что физическая работа обычно не ускоряет сердечный ритм в достаточной мере, чтобы улучшить здоровье сердца. Кроме того, подъемы тяжестей в течение нескольких часов увеличивают уровень артериального давления, который связан с высоким риском сердечно-сосудистых болезней.

Ученые предполагают, что рабочую среду можно организовать иначе, чтобы работа подражала некоторым аспектам упражнений и могла приносить пользу здоровью. Этому может поспособствовать, например, периодическая смена вида деятельности в течение дня.