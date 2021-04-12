Заявление Зеленского о роли Украины в освоении космоса оценили: Русофобия и неуемная злоба

Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление в день 60-летия полета Юрия Гагарина. В своем твиттер-аккаунте политик написал, что важную роль в освоении космоса сыграли украинские ученые. “Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины”, – подчеркнул он.

Дипломат Мария Захарова в ответ сообщила, что Россия никогда не делила славу

первопроходца в космосе. На своей странице в “Фейсбук” она отметила, что ракеты и спутники принадлежали всем республикам Советского Союза, всем ученым, военным, врачам, рабочим, которые трудились в космической отрасли.

Официальный представитель МИД напомнила, что за последние годы украинским конструкторам пока не удалось достичь выдающихся результатов в этом деле. Она рассказала, что “ярчайшими достижениями” Незалежной стали неуемная злоба, русофобия и националистическая идеология с нацистской символикой.

В конце 2020 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позорным тот факт, что страна не может запустить свой спутник. Глава ведомства напомнил, что аппараты есть даже у нескольких государств Африки.

Отметим, что 13 января этого года украинское правительство приняло концепцию развития космической программы на 2021-2025 годы. Власти страны намерены потратить на ее реализацию примерно 1,07 миллиарда долларов (30 миллиардов гривен), передают “Известия”.