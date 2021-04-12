 

Россияне рассказали о жизни после коронавируса

12.04.2021, 20:48, Новости дня
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Четверть россиян считают, что уже вернулись к «доковидному» уровню жизни, следует из данных опроса, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Согласно исследованию, 11% россиян считают, что никогда не смогут вернуться к той жизни, которой они жили до пандемии коронавируса, 17% опрошенных полагают, что для этого потребуется больше года, 20% россиян уверены, что начнут жить прежней жизнью в течение следующего года. По данным ВЭФ, 16% опрошенных респондентов из РФ ожидают возвращения к доковидной жизни в течение полугода, 11% – в течение одного – трех месяцев, передает РИА «Новости».

При этом 25% россиян считают, что уже сейчас живут как раньше – это самый высокий показатель среди всех 30 стран, представленных в опросе, отмечается в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали срок завершения пандемии: при оптимистичном прогнозе она закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.



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