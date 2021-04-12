На фасаде посольства РФ в Испании появится портрет Юрия Гагарина

На фасаде российского посольства в Мадриде будет размещен портрет первого космонавта Юрия Гагарина кисти известного испанского художника Аугусто Феррер-Далмау.

«Отдавая дань дружбе и творческим связям с Россией, знаменитый испанский художник Феррер-Далмау посвятил свою очередную работу 60-летию первого в мире полета человека в космос. На полотне в свойственной мастеру уникальной живописной манере изображен космонавт Ю. А. Гагарин на фоне Земли и летящего космического корабля «Восток». Оцифрованная версия картины в ближайшие дни будет размещена на фасаде посольства», – говорится в сообщении дипмиссии на странице Facebook.

Также в посольстве поблагодарили художника за «большой вклад в укрепление российско-испанских культурных связей и сохранение исторической памяти о героическом подвиге» космонавта.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.