Специалистов пригласили к участию в треке «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев пригласили специалистов к участию в треке «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России»: стране нужны высококлассные лидеры, готовые предложить инновационные решения, приносящие пользу во всех сферах жизни.

До 26 апреля продолжается регистрация на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Регистрация на этот трек стартовала 31 марта 2021 года в рамках медиапрезентации проекта. Запуск трека поддержал заместитель Председателя Правительства РФ и куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

«Настоящие лидеры в этой сфере должны быть не просто узкоспециализированными кодерами или программерами, они должны быть всесторонне гармонично развитыми личностями, иметь широкий кругозор, знать историю своей страны, понимать национальный культурный код. И совместно мы будем стремиться сделать все, чтобы жизнь каждого россиянина была комфортнее и удобнее за счет цифровизации и за счет цифровых сервисов. Так что ждем вас на треке «Информационные технологии», ну, и в дальнейшем, на передовых позициях госуправления», – обратился к участникам Дмитрий Чернышенко.

Участники трека «Информационные технологии» должны быть в возрасте до 55 лет и иметь управленческий опыт не менее двух лет.

«Сейчас идет масштабное цифровое преобразование госвласти на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Реализовать такую задачу можно только при командном взаимодействии IT-специалистов, которые будут учитывать динамичное развитие технологий, запросы общества и требования информационной безопасности. Стране нужны высококлассные лидеры, готовые проявить себя в госпроектах и предложить инновационные решения, приносящие пользу во всех сферах жизни», – сообщил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, наставник трека «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» Максут Шадаев.

Победители трека «Информационные технологии» получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также приглашения на работу в органы государственной власти и подведомственные организации (реализующие проекты цифровой трансформации), компании с государственным участием и крупные холдинги. Финалисты трека получат возможность стажировок в органах государственной власти и подведомственных организациях, реализующих проекты цифровой трансформации, компаниях с государственным участием, крупных холдингах; возможность пройти образовательные программы повышения квалификации в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации; смогут принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей и в работе общественных и экспертных советов органов государственной власти.

В рамках медиапрезентации четвертого конкурса «Лидеры России» двое участников прошлого года рассказали о карьерных возможностях, которые дала им победа в конкурсе.

Дмитрий Огуряев после победы в первом конкурсе «Лидеры России» получил назначение на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Я почти 10 лет проработал в Сбербанке: отвечал за, пожалуй, самый большой продукт – вклады и счета населения. О конкурсе «Лидеры России» узнал случайно из интернета и теперь я являюсь заместителем министра Минцифры. В зоне моей ответственности – портал Госуслуг. Все его, конечно же, знают, используют. Массовое обслуживание – это моя стихия, то, чем я занимался всю жизнь», – отметил победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев.

Суперфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Мария Висленева рассказала, что днем, который изменил ее жизнь, считает последний день полуфинала конкурса «Лидеры России».

«Когда объявили результаты, списки суперфиналистов, в которые я, собственно, и попала, у меня немножко развернулось сознание. Когда я делилась со своими друзьями, знакомыми и коллегами своим успехом на конкурсе, у одного из них как раз возникла потребность в заместителе. Так я и попала на собеседование. И сейчас я заместитель начальника комплекса цифровой трансформации Московского метрополитена», – поделилась суперфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Мария Висленева.

Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента РФ с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

«Лидеры России» – открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Конкурс поддерживают партнеры – крупнейшие российские компании (ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер-РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «ГК «Роснефть», ПАО «Русгидро, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Лукойл»), а также Российский фонд прямых инвестиций, Телевизионная сеть RT (Russia today), Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.