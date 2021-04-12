 

Роскосмос назовёт свой луна-парк в Сколково в честь Гагарина

12.04.2021, 20:39, Разное
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заложил первый камень в строительство ведомственного луна-парка в Сколково.

Торжественное событие было приурочено к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Парк было решено назвать именем первого космонавта.

Парк аттракционов, среди которых будут батут, американские горки и различные карусели, планируется ввести в эксплуатацию в 2026. Уникальные аттракционы, созданные Роскосмосом, будут приводиться в движение ракетными двигателями, благодаря чему скорость вращения отдельных каруселей будет достигать 1800 оборотов в минуту.

Право бесплатного посещения луна-парка им. Гагарина получат семьи народных депутатов, чиновников и акционеров «Роскосмоса». На проект из бюджета выделено 310 млрд рублей.

– Мы построим свой луна-парк – с каруселями и батутами. Не нужен нам американский Диснейленд. У нас всё гораздо серьёзнее. Скоро американцы придут к нам просить ракетные двигатели для своих аттракционов. Мы их, конечно, продадим, если цена будет хорошая. С точки зрения бизнеса ход также беспроигрышный. На каруселях можно неплохо заработать, а полёты в космос ещё никому ни одной копейки не принесли, – рассказал Дмитрий Рогозин на открытии будущего парка.

Также Рогозин исполнил своё обещание крикнуть «Поехали» голосом Гагарина во время церемонии закладки луна-парка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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