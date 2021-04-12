 

Мнение: Когда Навального начнут пытать «принудительным кормлением»?

12.04.2021, 20:32, Разное
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Навальный продолжает голодовку. Сейчас он весит 77 кг (минус 8 кг с начала голодовки, минус 15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106. При этом его перевели из медчасти обратно в отряд. А администрация колонии начала пугать «принудительным кормлением».


отсюда

Хотя, казалось бы, проще выполнить требование Навального и допустить к нему врачей с воли. И голродовка тут же будет прекращена…  Но, похоже, что вопрос допуска врача находится за пределами компетенции и начальника колонии, и даже директора ФСИН….

Видимо, Навальный обречен на «принудительное кормление»….

Источник: Ирек Муртазин



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