Мнение: Когда Навального начнут пытать «принудительным кормлением»?

Навальный продолжает голодовку. Сейчас он весит 77 кг (минус 8 кг с начала голодовки, минус 15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106. При этом его перевели из медчасти обратно в отряд. А администрация колонии начала пугать «принудительным кормлением».



отсюда

Хотя, казалось бы, проще выполнить требование Навального и допустить к нему врачей с воли. И голродовка тут же будет прекращена… Но, похоже, что вопрос допуска врача находится за пределами компетенции и начальника колонии, и даже директора ФСИН….

Видимо, Навальный обречен на «принудительное кормление»….

—