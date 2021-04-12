Китай: когда взорвется демографическая бомба замедленного действия

11 апр The Sydney Morning Herald

Для всех стран коэффициент зависимости, то есть число людей в возрасте до 14 и старше 65 лет по сравнению с остальным населением, играет важную роль. Например, в Австралии этот показатель приближается к 55%: то есть в стране больше не работающих молодых и старых людей по сравнению с теми, кто работает и платит налоги, финансирует здравоохранение, пенсии, дома престарелых и образование.

Как отмечает австралийский таблоид The Sydney Morning Herald, это соотношение будет расти по мере выхода на пенсию поколения бэби-бумеров, в результате чего к 2031 году число людей в возрасте 65 лет и старше увеличится с 21 до 30 на 100 человек трудоспособного возраста. ”В реальном долларовом выражении это эквивалентно ежегодным расходам бюджета в размере около $36 млрд к 2028–2029 годам, – сообщило бюджетное управление австралийского парламента. – Это больше, чем прогнозируемые затраты на здравоохранение”.

Австралия не уникальна в борьбе с последствиями старения населения. Страна даже не входит в двадцатку лидеров. Япония, Италия и Финляндия уже увеличивают коэффициент иждивенцев пожилого возраста до 2030 года, но именно в Китае, из-за его размера и масштабов пенсионной системы, один из самых высоких показателей старения населения в мире.

В марте на Всекитайском собрании народных представителей лидеры КНР пытались принять меры, направленные на предотвращение надвигающегося экономического и финансового кризиса: к 2050 году Китай, по прогнозам, достигнет 70-процентной доли иждивенцев в пожилом и молодом возрасте. В результате всего 30% населения, численность которого превышает 1,4 млрд человек, будут нести налоговое бремя экономики, которая станет крупнейшей в мире к концу десятилетия.

Насколько большим окажется счет?

Международный валютный фонд считает, что Китаю придется увеличить государственные пенсионные расходы на сумму, эквивалентную более 100% ВВП в течение следующих 30 лет, исходя из текущих планов. Это $18,7 трлн, что в четыре раза выше уровня средней развитой страны по отношению к экономике. ”Китайские и международные эксперты десятилетиями предупреждали о демографической бомбе замедленного действия в Китае: страна состарится, прежде чем станет богатой и могущественной”, – написали исследователи Австралийского национального университета Юн Цзян и Адам Ни в информационном бюллетене China Neican в марте.

Четырнадцатый пятилетний план (2021-2025) был одобрен Всекитайским собранием народных представителей в прошлом месяце. В нем решению демографических проблем было уделено особое внимание: были предложены ”системы решения проблемы старения населения” и ”активная национальная стратегия по борьбе со старением населения”.

Стратегия также будет включать борьбу с долгосрочными последствиями политики Китая ”одна семья – один ребенок”. В 1990-е годы уровень фертильности в Китае упал намного ниже коэффициента воспроизводства: до 1,2 ребенка на пару. Теперь Пекин хочет, чтобы молодые китайские пары, большинство из которых хань, снова рожали больше детей. Цзян и Ни говорят, что страны, желающие обратить вспять процесс старения населения, должны либо принимать больше мигрантов, либо обеспечить меры по повышению рождаемости. Большинство правительств прилагают больше усилий к второму варианту, поскольку он политически более популярен.

Другой крайне непопулярной стратегией улучшения соотношения возрастной зависимости является повышение пенсионного возраста, с которого люди могут получить доступ к пенсии. В течение десятилетий в Китае пенсионный возраст составлял 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин-государственных служащих и 50 лет для женщин, работающих на частные компании. В среднем по ОЭСР пенсионный возраст – 64. В Австралии с 2024 года для получения пенсии гражданину страны должно исполниться 67 лет.

В 2014 году бывший казначей Джо Хоккей попытался постепенно повысить пенсионный возраст в Австралии до 70 к 2035 году. Но предпринимаемые усилия не были последовательными, общественная реакция последовала быстро, и менее чем через год его отстранили от должности в том числе и за это предложение.

Руководство Китая в настоящее время борется с негативной реакцией в интернете после того, как началось публичное обсуждение планов по продлению пенсионного возраста в рамках 14-го пятилетнего плана. Новая цифра пенсионного возраста не была объявлена, но спекуляций было достаточно, чтобы спровоцировать месячный и достаточно редкий общественный резонанс.

”Молодым людям, возможно, придется работать на несколько лет дольше, но у них будет длительный период адаптации, а также переходный период, – заявил государственным СМИ Цзинь Вейган, глава Исследовательского института социального обеспечения при Министерстве трудовых ресурсов, пытаясь подавить растущее беспокойство.

Вопрос заключается в том, действительно ли повышение пенсионного возраста поможет повысить участие рабочей силы и, следовательно, уменьшить соотношение возрастной зависимости, или просто поддержит дефицит бюджета Пекина.

Главный экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс сказал, что эти изменения едва ли повысят уровень занятости. В Китае с домохозяйствами, представленными несколькими поколениями, где есть проблемы ухода за детьми и прочие сложности развивающейся экономики, решения по выходу на пенсию принимаются даже менее определенно, чем в Австралии, Европе или США, и пенсия становится скорее буфером, чем гарантированным доходом.

”Средняя женщина в возрасте 50 лет с внуком до 16 лет уделяет более 30 часов уходу за ребенком каждую неделю. Таким образом, отсрочка доступа женщин к пенсионным пособиям не является прямым средством повышения занятости”, – сказал экономист.

Что касается мужчин, возраст раннего выхода на пенсию не влияет на уровень занятости по сравнению с другими странами. Пенсионное обеспечение скудное, и у многих людей с низким доходом мало сбережений, на которые можно рассчитывать. Это объясняет, почему около 70% китайских мужчин продолжают работать после достижения установленного законом пенсионного возраста.

Чжан Цзюнь, декан школы экономики Фуданьского университета и директор Китайского центра экономических исследований, считает, что у КНР нет другого выбора, кроме как одновременно пытаться стимулировать рождаемость, повышать пенсионный возраст и поощрять более активное участие рабочей силы. В противном случае население страны постареет и страна столкнется с тем, о чем писал Эрнест Хемингуэй: банкротство протекает постепенно, а наступает внезапно.