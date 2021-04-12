Легкий ужин: зеленый салат цезарь с цукини и миндалем

Известный итальянский шеф-повар ресторана BRO&N Мирко Дзаго уже несколько лет живет в России и за это время разработал свод правил, как готовить легкие и, что сейчас актуально, постные блюда вкусно и интересно. В этом году совместно с фермерским базаром “Бессарабка” он придумал рецепт фирменного зеленого салата цезарь и поделился им с HELLO!.

Ингредиенты:

Цукини 20 г

Авокадо 140 г

Сок лимона – 2 г

Оливковое масло – 10 г

Салат романо – 25 г

Соль и перец

Тыквенные семена

Миндаль

Листья свеклы

Микрозелень

Соус из салата романо:

Салат романо – 70г

Сок лимона – 10 мл

Соль

Оливковое масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Цукини нарежьте мелкой соломкой, заправьте оливковым маслом и посолите.

2. Для соуса порвите пополам салатные листья романо и сбрызните их оливковым маслом. Авокадо разомните в пюре вилкой.

3. Приготовьте фреш из листьев салата, смешайте с лимоном, солью и маслом.

4. Выложите на блюдо пюре из авокадо и салатные листья в два слоя. Сверху положите цукини.

5. В качестве финального штриха полейте салат соусом и украсьте семенами тыквы, тертым миндалем, листьями свеклы и завершите сервировку микрозеленью.

Мирко Дзаго