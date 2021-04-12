 

Легкий ужин: зеленый салат цезарь с цукини и миндалем

12.04.2021, 20:24, Разное
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Известный итальянский шеф-повар ресторана BRO&N Мирко Дзаго уже несколько лет живет в России и за это время разработал свод правил, как готовить легкие и, что сейчас актуально, постные блюда вкусно и интересно. В этом году совместно с фермерским базаром “Бессарабка” он придумал рецепт фирменного зеленого салата цезарь и поделился им с HELLO!.

Ингредиенты:

  • Цукини 20 г
  • Авокадо 140 г
  • Сок лимона – 2 г
  • Оливковое масло – 10 г
  • Салат романо – 25 г
  • Соль и перец
  • Тыквенные семена
  • Миндаль
  • Листья свеклы
  • Микрозелень

Соус из салата романо:

  • Салат романо – 70г
  • Сок лимона – 10 мл
  • Соль
  • Оливковое масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Цукини нарежьте мелкой соломкой, заправьте оливковым маслом и посолите.

2. Для соуса порвите пополам салатные листья романо и сбрызните их оливковым маслом. Авокадо разомните в пюре вилкой.

3. Приготовьте фреш из листьев салата, смешайте с лимоном, солью и маслом.

4. Выложите на блюдо пюре из авокадо и салатные листья в два слоя. Сверху положите цукини.

5. В качестве финального штриха полейте салат соусом и украсьте семенами тыквы, тертым миндалем, листьями свеклы и завершите сервировку микрозеленью.

Мирко Дзаго



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