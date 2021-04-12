Легкий ужин: зеленый салат цезарь с цукини и миндалем
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Известный итальянский шеф-повар ресторана BRO&N Мирко Дзаго уже несколько лет живет в России и за это время разработал свод правил, как готовить легкие и, что сейчас актуально, постные блюда вкусно и интересно. В этом году совместно с фермерским базаром “Бессарабка” он придумал рецепт фирменного зеленого салата цезарь и поделился им с HELLO!.
Ингредиенты:
- Цукини 20 г
- Авокадо 140 г
- Сок лимона – 2 г
- Оливковое масло – 10 г
- Салат романо – 25 г
- Соль и перец
- Тыквенные семена
- Миндаль
- Листья свеклы
- Микрозелень
Соус из салата романо:
- Салат романо – 70г
- Сок лимона – 10 мл
- Соль
- Оливковое масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Цукини нарежьте мелкой соломкой, заправьте оливковым маслом и посолите.
2. Для соуса порвите пополам салатные листья романо и сбрызните их оливковым маслом. Авокадо разомните в пюре вилкой.
3. Приготовьте фреш из листьев салата, смешайте с лимоном, солью и маслом.
4. Выложите на блюдо пюре из авокадо и салатные листья в два слоя. Сверху положите цукини.
5. В качестве финального штриха полейте салат соусом и украсьте семенами тыквы, тертым миндалем, листьями свеклы и завершите сервировку микрозеленью.
Мирко Дзаго
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