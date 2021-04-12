«Спрашивали про редакционные процессы в “Новой газете”»

Главреда «Важных историй» Романа Анина вновь допросили в СК.

Главного редактора «Важных историй» и экс-журналиста «Новой газеты» Романа Анина допросили в Следственном комитете. Он остался в статусе свидетеля. Третий адрес для обыска неясен, подозреваемый в деле тоже неясен. Всего у силовиков было три ордера на обыск, один из них они провели в квартире Анина, второй — в редакции «Важных историй».

Как пояснил сам Анин, силовики интересовались у него редакционным процессом «Новой газеты»: «Кто одобряет тексты, кто не одобряет тексты. Спрашивали про то, откуда я взял эти фотографии (фотографии бывшей жены Игоря Сечина — ред.). Естественно, я говорил, что взял их из аккаунта Сечиной в инстаграме, она их там опубликовала самостоятельно и, наверное, понимала, что эти фотографии, доступ к ним получат много-много людей».

Анин во время допроса подчеркнул, что публикация материала представляет общественный интерес. По словам журналиста, дата следующего допроса пока неизвестна. Про других фигурантов также неизвестно.

Роман Анин. Фото: «Новая газета»

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» и экс-журналисту «Новой газеты» Роману Анину вечером 9 апреля. Обыск был связан с делом о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК); оно было возбуждено еще 20 сентября 2016 года и возобновлено 24 марта 2021 года.

После обыска в квартире у журналиста, который длился около семи часов, Анина допросили в СК в качестве свидетеля. Журналист взял ст.51 Конституции и отказался давать показания, после чего его отпустили. Параллельно с оперативными действиями в квартире Анина обыск также прошел в редакции «Важных историй».

После этого Евросоюз выразил обеспокоенность из-за следственных действий у журналиста и подчеркнул, что в РФ наблюдается ухудшение ситуации со свободой средств массовой информации.

Формальной причиной возобновления дела стал текст «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, и по решению суда статья была дополнена опровержением.

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