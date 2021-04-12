 

Мнение: Пожар на фабрике “Невская мануфактура”

12.04.2021, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Питере вспыхнул большой пожар на фабрике "Невская мануфактура". Фабрика существует в Питере с середины XIX века и ее объекты включены в перечень объектов культурного наследия.
Площадь возгорания составила до 10 тыс. кв. м. Сообщают и о пострадавших.
Ближе к вечеру произошло обрушение кровли. Уже сейчас очевидно, что фабрике нанесен большой ущерб.
На текущий момент пожар продолжается. Пожарные предпринимают усилия, чтобы локализовать и потушить его.
О причинах пожара пока неизвестно, хотя некоторые СМИ и пишут, что не исключена вероятность поджога https://www.dp.ru/a/2021/04/12/Ognennij_redevelopment_N связанного с вопросами застройки территории на которой находится объект культурного наследия. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / «Я не справлюсь»: Егор Крид заговорил в песне о боли, которую не сможет пережить

28.09 / В Японии планируют построить завод на Луне

25.03 / Елизавета Пескова и Александра Жулина представили песню “Папа”, посвященную Дмитрию Пескову

20.12 / Арзамасова вышла замуж за Авербуха

01.12 / 13 заблуждений, ведущих в секту

17.09 / Мнение: Близнецы-братья

07.08 / Стало известно, как Меган Маркл отпраздновала свой день рождения

03.03 / Ученые: Четыре изменения на коже указывают на коронавирус

30.07 / Певица Валерия пояснила слова Пригожина о “нищих” артистах

02.01 / Лайсан Утяшева подколола Павла Волю из-за «эскортниц»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика