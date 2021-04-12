Мнение: Пожар на фабрике “Невская мануфактура”

В Питере вспыхнул большой пожар на фабрике "Невская мануфактура". Фабрика существует в Питере с середины XIX века и ее объекты включены в перечень объектов культурного наследия.

Площадь возгорания составила до 10 тыс. кв. м. Сообщают и о пострадавших.

Ближе к вечеру произошло обрушение кровли. Уже сейчас очевидно, что фабрике нанесен большой ущерб.

На текущий момент пожар продолжается. Пожарные предпринимают усилия, чтобы локализовать и потушить его.

О причинах пожара пока неизвестно, хотя некоторые СМИ и пишут, что не исключена вероятность поджога https://www.dp.ru/a/2021/04/12/Ognennij_redevelopment_N связанного с вопросами застройки территории на которой находится объект культурного наследия. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.

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