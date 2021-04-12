Скандинавские ученые впервые раскрыли мозговую основу психопатического расстройства

Объединенный коллектив финских и шведских ученых провел исследование, целью которого было изучение мозговой основы психопатического расстройства. Выяснилось, что данный фактор имеет определенное сходство как у психопатов, так и у обычных людей.

В процессе исследования ученые, представляющие Каролинский институт (Швеция) и ПЭТ-центр Турку (Финляндия), а также специалисты Психиатрической больницы для заключенных страны Суоми изучили особенности структуры и мозговых функций у представителей групп, в которые входили заключенные-психопаты и здоровые добровольцы. Отправной точкой научной работы стала гипотеза, что ряд характеристик, относящихся к психопатии, образует континуум, в рамках которого лишь крайние характеристики провоцируют агрессивное или преступное поведение. Все участники исследования просматривали фильмы, изобиловавшие как жестокими, так и ненасильственными сюжетами, а на протяжении эксперимента структура их мозга измерялась посредством приборов магнитно-резонансной томографии. В результате выяснилось, что структура и функция областей мозга, принимающих участие в эмоциональных проявлениях и их регулировании, изменены как у психопатических преступников, так и у нормально функционирующих людей, имеющих ряд черт личности, связанных с психопатией.

Психопатия является расстройством личности, которое характеризуется устойчивой антиобщественной манерой поведения, нарушением эмпатии и смелыми, расторможенными, подчас эгоистичными чертами. Однако, как показывает практика, подобные качества порой присущи, хотя и в менее выраженном виде, у людей, являющихся психологически и социально благополучными.

Источник: glas.ru