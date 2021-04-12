Диетолог Майкл Мосли раскрыл секрет хорошего ночного сна

Бессонница или другие нарушения сна характерны для большинства людей. Британский диетолог, врач и телеведущий Майкл Мосли раскрыл секрет хорошего ночного сна, для которого требуется несколько часов. Речь идёт об утренних прогулках на свежем воздухе.

Преимущества метода настолько велики, что доктор Майкл Мосли обсудил на BBC Sounds, как ранняя утренняя прогулка может помочь сбросить часы тела, улучшая как сон, так и общее настроение. Благодаря регулярным прогулкам вырабатывается большее количество таких химических веществ, как серотонин и мелатонин. Любая прогулка на протяжении дня является полезной, поскольку открывает доступ к дневному свету, но “променад” в утренние часы предупреждают тело и головной мозг о начале дня, отметил автор стратегии питания Fast 800.

Циклом сна человека управляет чередование темноты и света, что известно в науке под названием “циркадная система синхронизации”. Она напоминает часы, как бы встроенные в человеческий организм: циркадная система необходима для контроля пищеварения, давления, иммунной системы, аппетита и умственной энергии. За работу этой регулирующей режим системы отвечает группа клеток, располагающихся в гипоталамусе, называемых супрахиазматическим ядром. В определенные часы система посылает сигнал организму, когда нужно спать и начинается выработка соответствующих гормонов.

Как только вокруг человека становится светлее, гипоталамус вместе с другими органами и железами получает сигнал о пробуждении. Солнечный свет своим воздействием способствует выработке серотонина, мелатонина и кортизола. Они являются нейромедиаторами, настраивающими биологические часы. Воздействие солнца подавляет также выработку мелатонина – гормона, побуждающего заснуть. Свет позволяет перевести вперед биологические часы, поэтому вечером, когда возникает желание уснуть – тело уже к этому готово.

Доктор Мосли объяснил, что для хорошего ночного сна лучше выходить на прогулку через два часа после пробуждения. Если не переустановить биологические часы в утреннее время, потому что света не хватило, может появиться усталость, слабость, головная боль. Дело не только в том, как свет влияет на уровень мелатонина, когда человек подвержен воздействию дневного света, он также вызывает высвобождение другого химического вещества, известного как серотонин.

“Это естественный бустер для настроения, серотонин – одно из химических веществ, способное фактически изменить химический состав вашего мозга и, возможно, даже изменить ваше мировоззрение”, – заключил специалист.

Источник: www.express.co.uk