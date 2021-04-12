Сирийцы отмечают годовщину освобождения Восточной Гуты от боевиков

Три года назад, 12 апреля, правительство Сирийской арабской республики официально заявило о победе над боевиками в Восточной Гуте.

Окрестности Дамаска являлись одним из ключевых регионов в войне между Сирийской Арабской Армией (САА) и антиправительственными бандформированиями. Первый удар по Восточной Гуте был нанесен боевиками в августе 2012 года. С этого дня на протяжении шести лет под Дамаском шли ожесточенные бои с короткими перемириями.

До 2015 года силы были практически равны. Вокруг сирийской столицы были стянуты отряды «Свободной сирийской армии» (ССА) и трех исламистских группировок «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Фейлак ар-Рахман». (террористические организации запрещены в РФ Верховным Судом). В результате затяжных боевых действий многие пригороды сирийской столицы превратились в руины.

Ситуация изменилась в пользу САР, когда Дамаск стали поддерживать союзники из России, Ливана и Ирана. В 2016 году начались первые контртеррористические атаки на позиции боевиков.

В 2017 году были предприняты несколько попыток организовать мирные переговоры. Процесс в Астане, инициированный Россией, Ираном и Турцией, привел к созданию зоны деэскалации в Восточной Гуте. Однако режим перемирия постоянно нарушался, поэтому к концу года оно носило лишь формальный характер.

Радикалы регулярно обстреливали жилые кварталы, в том числе здание российского посольства. В феврале 2018 года началась подготовка к операции «Дамасская сталь». Поскольку силы САА были растянуты по всей территории страны, то шансов разгромить боевиков без сторонней помощи у армейцев практически не было.

Поэтому помимо спецназа «Силы Тигра», как информирует «Дни.ру», к операции были привлечены бойцы российской «ЧВК Вагнера», которая ранее уже успешно себя показала в Пальмире. По словам очевидцев, «вагнеровцы» помогали в эвакуации детей и других мирных жителей.

Началом операции принято считать удары авиации и артиллерии по позициям боевиков 18 февраля 2018 года. Почти два месяца продолжались ожесточенные бои. Исламисты оказывали активное сопротивление, поскольку понимали, что за поражением под Дамаском последует их поражение во всей провинции. На Сирию и Россию пытались надавить западные страны, требуя остановить операцию.

Проблема гуманитарной катастрофы была решена при помощи конвоев и гуманитарных пауз. В определенные часы атаки по позициям боевиков прекращались.

В итоге главари боевиков инициировали переговоры, в результате которых радикалы получили возможность сложить оружие и вместе с семьями покинуть регион. По некоторым данным, «ЧВК Вагнера» принимала участие в фильтрации боевиков. Когда большинство радикалов было вывезено в Идлиб, правительство САР провозгласило официальное освобождение Восточной Гуты.