Витамин D: как форма выпуска влияет на эффект или… что нового этой весной?



5

минут

Наконец закончилась зима и хочется чего-то легкого и яркого. Хочется забыть о пандемии и усталости, получить запас новых сил. Хочется спрятаться от размышлений о здоровье и думать, что весеннее солнце заставит не только жмуриться от удовольствия, но и подарит достаточную дозу витамина D.

Конечно, весеннее солнце радует. Но большинство из нас живет в городах, где солнечных лучей недостаточно даже летом. Загрязнение воздуха, плотные слои облаков, одежда с длинными рукавами и даже солнцезащитные кремы снижают возможность получения нужного количества ультрафиолетового излучения.¹ А значит мы недополучаем витамин D. Отсюда снижение защитных сил организма, усталость, утомляемость.

А на что еще влияет витамин D?

В последние годы выяснилось, что он обладает множеством эффектов, отвечает за активность генов с витамин D-чувствительными элементами. А таких генов в организме около 10%. Например, витамин регулирует работу иммунной системы. Ученые проанализировали множество проведенных по всем правилам клинических исследований и выяснили, что при ежедневном приеме этот витамин способен снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями.² ³

Наверное, нет ни одной системы организма, где не понадобился бы холекальциферол — это научное название витамина D3. На сегодняшний день есть данные исследований, что холекальциферол связан с репродуктивной функцией как у мужчин, так и у женщин. Он предотвращает нарушения менструального цикла.¹³ Также существует доказанная связь низкого уровня витамина при беременности с риском досрочных родов⁶ и рождением ребенка с более низкой массой тела, чем в норме.⁷ ⁸

Важно и влияние на нервную систему: витамин помогает снизить риск появления депрессии, когнитивных нарушений и нарушений сна. А его нормальный уровень положительно влияет на настроение, работоспособность и общий тонус.⁹

Ну и, конечно, холекальциферол отвечает за обмен фосфора и кальция в организме, помогает кальцию всасываться в кишечнике и обеспечивать нужную плотность костей. Важно, что у пожилых людей прием витамина D в сочетании с кальцием помогает увеличить мышечную силу, снижает частоту падений и переломов.¹⁰

Как получить нужное количество необходимого витамина?

Если говорить о продуктах, то лидером по содержанию витамина D является рыба жирных сортов, например, лосось, макрель, сардины. В ней содержится в среднем 400 международных единиц (МЕ) на 100 г. Также он есть в желтках (около 20 МЕ в каждом). Во всех остальных продуктах витамина D мало. Таким образом, чтобы получить необходимую дневную дозу витамина (600–800 МЕ), каждый день нужно съедать 150–200 граммов рыбы или огромное количество яиц. И это означает, что получить его нормальное количество с пищей практически невозможно, нужны другие источники.

Таким источником может быть новинка — Wobecare Vitamin D3 (Вобэкэа Витамин D3) в уникальном формате спрея. Это первый в РФ витамин D в форме нано-эмульсионного спрея. В чем его отличие?

Все спреи можно разделить на два вида:

масляные растворы витамина D с дозатором;

наноэмульсионные спреи.

Первые представляют собой традиционный витамин D в жидком форме. Дозатор делает прием более удобным. Однако прежде, чем усвоиться, масляный раствор должен преодолеть агрессивную среду желудка и кишечника, где встречается с трудностями.

Спрей на базе наноэмульсии Вобэкэа — инновационная технология, которая помещает молекулы витамина D в нанокапли с защитным слоем и делает витамин растворимым в воде без потери его свойств. Таким образом, при распылении витамина D в подъязычную область, он попадает напрямую в кровоток, минуя долгий путь через ЖКТ. Это приводит к тому, что витамин в 2 раза лучше усваивается¹² и сохраняет все свои свойства. Нанокапли наилучшим образом усваиваются при употреблении «под язык», этого легко добиться при использовании именно формы спрея.

Можно ли распылять под язык масляный раствор для лучшего усвоения?

Нет, поскольку жирорастворимый витамин не может всосаться и транспортироваться в крови (водной среде) в отличие от технологии Вобэкэа.

Wobecare Vitamin D3 (Вобэкэа Витамин D3) имеет приятный мятный вкус, его не нужно запивать водой. Спрей удобно брать с собой, ему не нужен особый температурный режим. Также формат спрея помогает регулировать прием и избегать передозировки.

Комбинация всех этих свойств уникальна для российского рынка​, ведь капли нужно внимательно отмерять, а таблетки и капсулы хуже усваиваются и их нужно запивать. Кроме того важно, что Wobecare Vitamin D3 производится в Италии.

Сколько нужно витамина D?

В определении его уровня в крови помогут лабораторные анализы и консультация с врачом. Рекомендации Российской ассоциацией эндокринологов и Российской ассоциации по остеопорозу дают следующие цифры: людям от 18 до 50 лет профилактически нужно получать около 600 МЕ в день¹¹. Если использовать Wobecare Vitamin D3, то нужно всего два нажатия на дозатор, чтобы под язык попала суточная доза. В возрасте старше 50 лет профилактическая доза может быть повышена до 800–1000 МЕ в день¹¹.

Вобэкэа Витамин D3 спрей может применяться как для профилактики, так и поддержания адекватного уровня витамина D в организме. Поддержите себя весной с помощью витамина в удобном формате спрея. Дотянитесь до солнца с витамином D в инновационной форме!

Список литературы:

¹Engelsen O, Brustad M, Aksnes L, Lund E. Daily duration of vitamin D synthesis in human skin with relation to latitude, total ozone, altitude, ground cover, aerosols and cloud thickness. Photochem Photobiol 2005; 81 (6): 1287–90.

²Martineau A, Jolliffe D, Hooper R et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. Br Med J 2017; 536: i6583.

³1. Мальцев С.В.Рылова Н. В. Витамин D и иммунитет. / Практическая медицина. 2015. №1, 86. С. 114-120. 2. Beardb Jeremy A., Beardena Allison, Rob Striker.Vitamin D and the anti-viral state/ Journal of Clinical Virology, 2011, N 50, P. 194–200. 3.Di Rosa Michelino, Malaguarnera Michele, Nicoletti Ferdinando and Malaguarnera Lucia. Vitamin D3: a helpful immuno-modulator Immunology, N134, P. 123–139. 4. Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data/ BMJ, 2017;356. 5. Hossein-nezhad Arash, and Holick Michael F. Vitamin D for Health: A Global Perspective/ Mayo Clin Proc., 2013; 88(7): 720–755. doi:10.1016

⁶Zhou S-S, Tao Y-H, Huang K et al. Vitamin D and risk of preterm birth: Up-to-date metaanalysis of randomized controlled trials and observational studies. J Obstet Gynaecol Res 2017; 43 (2): 247–56.

⁷Aghajafari F, Nagulesapillai T, Ronksley PE et. Association between maternal serum 25- hydroxyvitamin D level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic review and meta-analysis of observational studies. Br Med J 2013; 346: f1169.

⁸Wei S-Q, Qi H-P, Luo Z-C, Fraser WD. Maternal vitamin D status and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med 2013; 26 (9): 889–99

⁹ 1. Mathias Schlagl Michael F Holic Vitamin D and neurocognitive function Clinical Interventions in Aging 2014:9 559-568. 2. Rhonda P. Patrickl and Bruce N. Ames1 Vitamin D hormone regulates serotonin synthesis. Part 1: relevance for autism/ The FASEB Joumal.2017, Vol.28, No.6, pp: 2398-2413. 3. Edward A. Shipton and Elspeth E. Shipton Vitamin D and Pain: Vitamin D and Its Role in the Aetiology and Maintenance of Chronic Pain States and Associated Comorbidities/ Pain Research and Treatment. Volume 2015, Article ID 904967, 12 p

¹⁰Murad MH, Elamin KB, Abu Elnour NO et al. Clinical review: The effect of vitamin D on falls: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96 (10): 2997–3006

¹¹Пигарова 8.А., Рожинская D.Я., Fелая H.8. и др. Kлинические рекомендации Российской Ассоциации Эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых. Проблемы эндокринологии. 2016; 62 (4): 60–84. /

¹²12A randomized two way cross over study for comparison of absorption of vitamin D3 buccal spray and soft gelatin capsule formulation in healthy subjects and in patients with intestinal malabsorption MC Satia, AG Mukim, KD Tibrewala and MS Bhavsar. Nutrition Journal (2015) 14:114. Исследование проведено по заказу “ЛАБОМАР С.П.А.” (Италия).

¹³Lasco A., Catalano A., Benvenga S. Improvement of primary dysmenorrhea caused by a single oral dose of vitamin D: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arch Intern Med 2012; 172: 367–369