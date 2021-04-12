 

Россия приостанавливает чартерные рейсы в Турцию

12.04.2021, 20:06, Разное
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По имеющимся данным, блокируется пересадочный пункт при трансфере. Для наших соотечественников въезд в Турцию теперь закрыт. Кроме того, стало известно, что ранее россияне стали все чаще отказываться от поездок на курорты этой страны.

Недавно в СМИ появились сообщения о росте числа
заболевших коронавирусной инфекцией. Для россиян, которые возвращаются из Турции, могут ввести двухнедельный карантин.

Отметим, ранее пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о возможном прекращении авиасообщения с Турцией. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в правительство.

Напомним, в начале апреля несколько
государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной
из-за высоких темпов заболеваемости COVID-19 и появления новых штаммов вируса. По данным статистики, в последние дни суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является
рекордом с начала пандемии коронавируса.



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