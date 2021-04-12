В составе ТПУ “Ховрино” появится многоуровневая перехватывающая парковка

Количество автомобилей на дорогах Москвы растет, однако пробок становится все меньше, поскольку в столице строятся развязки, мосты и эстакады. Также активно развивается парковочная сеть. Организация перехватывающих парковок позволила улучшить обстановку на дорогах.

В таких местах водители могут оставить свою машину на день и пересесть на метро. Например, многоуровневая парковка скоро появится в составе ТПУ “Ховрино”, который находится на севере Москвы. В этом месте связаны одноименная станция метро, будущая станция третьей линии Московских центральных диаметров и международный автовокзал “Северные ворота”.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что проект парковки уже готов. В настоящий момент идет подготовка строительной площадки. Рабочие занимаются выносом инженерных коммуникаций.

Парковка в ТПУ “Ховрино” будет рассчитана на 200 машино-мест. Она появится на пересечении улиц Дыбенко и Прибрежного проезда.

Стоит отметить, что район Ховрино активно развивается. Там благоустроены 215 дворов, 121 детская площадка, сквер и парк “Усадьба Грачевка”. Также установлено 245 фонарей, высажено свыше 20 тысяч деревьев и кустарников, открыта станция метро “Ховрино” и международный автовокзал “Северные ворота”. В этом же районе построены две школы и четыре детских сада.

Напомним, станция метро “Ховрино” появилась в конце 2017 года. Ввод станции состоялся в два этапа. Сначала была открыта сама станция, а в конце 2018-го пассажирам стали доступны все выходы северного вестибюля и транспортно-пересадочный узел. С тех пор “Ховрино” является одной из популярных станций подземки.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве ТПУ “Электрозаводская”, который свяжет одноименные станции метро на Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линиях, а также железнодорожную платформу. В связи с этим возводится пешеходный мост через реку Яуза.

Сооружение соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Пока же некоторым жителям района труднодоступны станции подземки.