 

Мнение: Вот Свидетелям Великой России-то праздник небось!

12.04.2021, 20:02, Разное
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В “Одноклассниках” написали, что в Госдуре предложили проект о защите положительного имиджа России. Теперь на сайте боятся, что нельзя будет никакие неприглядные фотки, касающиеся Любимой Страны ура-патриотов, выкладывать и даже чихать в сторону оной. Зато вот праздник-то небось наступит для этих самых ура-патриотов, они же Свидетели Великой России! Теперь-то они уж нам, проклятым русофобам и пиндосским агентам, не дадут “очернять” страну всеобщего счастья! И хорошо, что я скоро в деревню возвращаюсь (по ацкким дорогам, по которым ни хрена на машине ездить невозможно, но я всё равно на автобусе), хоть в погребе там от этих сектантов, зомбированных ура-патриотизмом, спрячусь. Они всегда мне жить не давали за критику великорусского “рая на земле”, а теперь за все мои видео о Лучшей В Мире Стране точно сожрут…

Источник: Достало



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