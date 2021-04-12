Мнение: Письмо: “Умеет летать на пилоне”

Самостоятельно разбирайте, пожалуйста.

agentsmoki

Здравствуйте уважаемая Эволюция

Пишу вам третий раз, вот предыдущее письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1248816.html

С той девушкой я расстался. У меня прошли чувства и у неё видимо тоже. Я рад что все закончилось.

Новая история будет про Д.,

Она небольшого роста, очень милое лицо с зауженными глазками, умеет «летать» на пилоне как самые крутые стриптизерши. По характеру она довольно упертая, умеет поставить на место и четко обозначить свою позицию. О себе она рассказывает очень мало, только то что спрашиваю и без подробностей.

Если сравнивать ОЗ,

Мне 21, ей 27

Она зарабатывает от 300к, а я в районе 60к. Сейчас у меня новый проект и большие перспективы в доходе

На момент нашего знакомства я пытался завязать отношения с другой девушкой, но симпатии не было и я решил снять проститутку.

Так я и познакомился с Д. Мы встретились, разговорились и видимо мне удалось её заинтересовать в процессе, поэтому я задержался у неё больше положенного, часа на 3-4

На следующий день мы встретились снова и провели ночь вместе., потом еще одну

Секс мне с каждым разом нравился все больше. Ей вроде бы тоже

На третий день я признался в любви и она мне тоже.

В плане общения у нас полная идилия. Она ничего от меня не ждет и не требует, очень скромная и расчётливая.

Я просто прихожу к ней после работы и мы занимаемся любовью. Ей нравятся мои шутки и мы много смеемся

Честно говоря меня полностью устраивают эти отношения сейчас, для меня они идеальные.

Но меня беспокоит другой момент:

Когда я спросил, перестанет ли она заниматься проституцией, если я полностью её обеспечу – она резко ответила отрицательно.

Она мне очень нравится и я бы хотел построить с ней семью в будущем. Но сейчас я по сути в роли игрушки. Ей нравится со мной трахаться и проводить время в месте, она согласна со мной на совместный отдых… но по утрам она хочет чтобы я уходил и не будил её, как будто-то она меня «снимает»

Я понимаю, что моя СЗ и ОЗ пока маловаты для чего-то большего

Меня мучает вопрос касаемо её деятельности. Я конечно расстроюсь если увижу лично, но в моменте меня это не тревожит.

И я не могу понять, то что меня это не отталкивает означает моё низкое самоуважение и голод? Или это тип заморозки такой?

Если сравнивать с прошлыми отношениями, то я бы сразу порвал с девушкой, если бы она занималась проституцией.., но тут совсем по-другому

Какой шаг сможет поднять мою СЗ кратно выше?

И возможно ли вырастить свою СЗ настолько, чтобы она перестала этим заниматься и была только со мной? Или это её неизменная жизненная позиция с которой я просто должен смириться? Возможно ли вообще с таким смириться нормальному человеку?