Попова: Большинство российских туристов привезли COVID из Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции, заявила.

«Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% – это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что россияне привозят из Турции различные мутировавшие штаммы коронавируса.

Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в Турции продолжает осложняться с первой декады марта. «И, к сожалению, на сегодняшний день приостановления темпов прироста мы не отмечаем», – сказала Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.