Мнение: О празднике непричастных

День космонавтики нынче не простой, а юбилейный. Хотя и проходит немного по-тихому: за сегодняшнее состояние российской космической отрасли действительно стыдно перед Юрием Гагариным.

Но всё же – праздник. Торжественные посты, ломающиеся копья в сетевых сварах: были – не были в Космосе, Россия или Украина, Америка или СССР…

И громче всего празднуют – непричастные.

Вот о чём нельзя забывать. И ракету-носитель, и космический аппарат создал и довёл до ума гений конструктора и организатора Сергея Королёва – сталинского зека, чудом избежавшего расстрела и смерти в лагерях. А двигатели создавал не менее гениальный конструктор Валентин Глушко – тоже зек, тоже едва не расстрелянный по обвинению в участии в антисоветской организации. А ещё одного гения, Георгия Лангемака, чей вклад в разработку основ для создания реактивных двигателей трудно переоценить, сталинские палачи успели расстрелять. Как и выдающегося организатора Ивана Клеймёнова. Уже много лет спустя маршал Советского Союза Дмитрий Устинов сказал: «если они были живы, мы бы летели уже к Юпитеру».

А те из конструкторов, кто не сидели, – Виктор Мишин, Константин Бушуев, Владимир Челомей, Михаил Янгель и другие – ходили под дамокловым мечом репрессий почти 20 лет. И слышали чуть ли не каждый день: «то, что вы ещё не сидите, не ваша заслуга, а наша недоработка». Можно представить их творческий настрой…

И далее, по списку – тысячи советских инженеров и конструкторов, трудившихся на рабском положении в бериевских «шарашках». Десятки тысяч безымянных – секретность! – рабочих, по 10-12 часов не отходивших от станков. Работавших уже и после 1945 года по законам военного времени на закрытых заводах, фактически как крепостные. А над ними – сытые и довольные вертухаи НКВД – НКГБ – МГБ – КГБ, короче «органы».

Потомки и продолжатели дела последних сейчас громче всех орут про «наши» достижения и «наш» Космос. Хотя ракета-носитель «Союз-2.1» – плоть от плоти дитя королёвской Р-7. Именно перед памятью Сергея Королёва и его соратников, создавших советское космическое чудо не благодаря, а вопреки, следовало бы преклонить сегодня голову и постоять в тишине. Попросив вертухаев и можемповторителей просто заткнуться.

Кстати, а вы не заметили одну странную особенность – выдающимися инженерами, конструкторами, учёными, организаторами часто становились те, кто сидел, но почти никогда – те, кто сажал? С чего бы?

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