 

Мнение: Изгоняющий

12.04.2021, 19:32, Разное
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Документ, регламентирующий практику экзорцизма, подготовила комиссия по богословию Русской православной церкви. Об этом сообщил председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает «РИА Новости».

На дворе 21 век.

Кстати, любопытно, теперь за исполнение известной песни «Богородица, Путина прогони» сажать должны за оскорбление величества или за нарушение регламента изгнания бесов? Или по совокупности?

Источник: Эль Мюрид



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